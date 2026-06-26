LEGO propose l'un de ses sets Seigneur des Anneaux les plus massifs en promo en ce moment, les fans vont se l'arracher. Il est grand, très détaillé et très généreux en contenu.

Les soldes d'été sont lancées et LEGO multiplie les offres sur ses plus beaux sets. En ce moment vous pouvez notamment retrouver l'une des constructions Seigneur des Anneaux les plus impressionnantes de ces dernières années à prix réduit. Un set colossal, qui se complète assez bien avec la gigantesque cité de Minas Tirith. C'est en tout cas un set incontournable pour les fans de la Terre du Milieu.

Un set LEGO monumental est en promo

Le set LEGO Icons Le Seigneur des Anneaux Barad-dûr est une réplique monumentale de la forteresse de Sauron tirée de la légendaire trilogie de films de Peter Jackson. Conçu pour les adultes, ce set de 5 471 pièces s'impose immédiatement comme l'une des pièces maîtresses de la gamme LEGO Seigneur des Anneaux, tant par ses dimensions impressionnantes que par la qualité de ses détails. La tour s'élève à 83 cm de hauteur pour 45 cm de large et 30 cm de profondeur, ce qui en fait une construction massive parfaite pour être exposée, mais qui demandera tout de même de la place. L'Œil de Sauron qui trône au sommet est équipé d'une brique lumineuse et peut se déplacer dans toutes les directions, tandis que la porte principale s'ouvre et se ferme grâce à un mécanisme avec bouton intégré directement dans les briques.

Un set impressionnant et ultra détaillé

La structure de cet impressionnant set LEGO est divisée en quatre sections et révèle étage par étage une multitude de petits détails comme la cachette de Gollum, une forge d'armes, une salle du trône, une pièce secrète ou encore une bibliothèque et une pierre palantír dissimulée dans la tour, à découvrir au fil de la construction.

Le set LEGO Seigneur des Anneaux : Barad-dûr inclut 10 minifigurines détaillées : Sauron, La Bouche de Sauron, Gothmog, plusieurs orcs, ainsi que Frodon, Sam et ce bon vieux Gollum. De nombreux accessoires complètent l'ensemble, dont l'Anneau Unique, la lumière d'Eärendil ou encore la masse de Sauron.

En ce moment, ce set est en promotion notamment chez Amazon où il est affiché à 421 € pendant les Prime Days, ou encore chez PC Composants à 448 €.