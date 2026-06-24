Pour marquer le début d'un été qui affole déjà le thérmomètre, Amaon se fend de myriades de promotions dans le cadre des Prime Days à l'attention des abonnés à ses services, auquel il peut être possible de s'inscrire via un essai gratuit pour l'occasion. Parmi les nombreux produits concernés, on retrouve notamment de nombreux sets LEGO qui bénéficient de réductions plus ou moins importantes, mais également d'une récompense Prime de 15 euros.

Avant de présenter la liste des sets LEGO avec des promotions intéressantes à saisir à l'occasion des Prime Days, voici la marche à suivre pour obtenir ladite récompense Prime de 15 euros :

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Dépenser 60 € ou plus en une seule commande entre le 23 et le 26 juin 2026

Une fois tout cela fait, vous recevrez un code promotionnel de 15 € par e-mail peu après l'expédition de la commande sur des achats éligibles sur Amazon entre le 1er et le 31 juillet 2026. Voici ensuite les sets LEGO en promotion qu'on vous recommande.

Des sets LEGO Harry Potter à prix magiques

Commençons par les sets LEGO Harry Potter en promotion à l'occasion des Prime Days, avec notamment l'énorme set 76419 Le Château et Le Domaine de Poudlard, qui recréée l’atmosphère magique et les caractéristiques réalistes du château de Poudlard et de son environnement avec pas moins de 2 660 pièces, pour un prix de 128,99 euros au lieu du prix conseillé de 169,99 euros, sans compter la promotion Prime de 15€ mentionnée plus haut. Ci-dessous, vous trouverez une liste d'autres sets Harry Potter intéressants afin de profiter des promotions Prime Days.



LEGO® Harry Potter™ 76419 Le château et le domaine de Poudlardà partir de 128,99 € chez amazon.fr



Des sets LEGO Star Wars en promotion durant les Prime Days

Place ensuite à des sets LEGO Star Wars, qu'il est donc possible d'acquérir en faisant quelques économies dans le cadre des Prime Days. Mention spéciale pour le titanesque set 75419 L’Étoile de la Mort, version Ultimate Collector Series, actuellement à 807,97 euros au lieu de 999,99 euros, sans compter la récompense Prime de 15 euros. Il se compose de 9023 pièces et mesure plus de 70 cm de haut pour 79 cm de large. Ce modèle monumental regorge de détails fidèles à la saga. On y retrouve le compacteur de déchets où Luke, Leia, Han et Chewbacca sont prisonniers, la salle du trône de Palpatine, le hangar avec la navette impériale, la tour de contrôle désactivée par Obi-Wan Kenobi ou encore le superlaser emblématique de la station. On vous renvoie ci-dessous à d'autres sets LEGO à surveiller pendant les Prime Days.



L'Étoile de la Mortà partir de 807,97 € chez Amazon Prime



Divers sets LEGO en promo à surveiller pendant les Prime Days

Outre les sets LEGO Harry Potter et Star Wars, il y en a d'autres issus d'autres licences à surveiller pour tenter de les obtenir tout en faisant des économies à l'occasion des Prime Days. Alors que la Coupe du Monde bat son plein, on peut par exemple citer le set 43020, à 143,99 euros au lieu de son prix conseillé de 179,99 euros, et qui représente le Trophée officiel de la Coupe du Monde de la FIFA pour les amateurs de foot, et se compose de 2842 pièces pour des dimensions de 37,8 x 55,5 x 10,3 centimètres, pour un poids de 2,92 kg. Vous trouverez ci-dessous d'autres sets LEGO qui pourraient vous intéresser et à prix réduit durant les Prime Days, notamment grâce à la récompense de 15 euros.