Les amateurs de LEGO et de Harry Potter peuvent se réjouir : une nouvelle Édition Collector d'un lieu culte est en préparation pour 2024. Selon les informations divulguées par Brick Clicker, ce set tant attendu devrait être disponible à partir du 1er septembre 2024. De quoi mettre un peu de magie dans vos intérieurs. Surtout si vous possédez déjà des sets du sorcier à lunettes.

Un nouveau set LEGO Harry Potter

Le nouveau set LEGO représentant la maison des Weasley, connue sous le nom de Terrier, sera composé de 2405 pièces et sera proposé au prix de 259,99 euros. Bien que les détails sur les minifigurines incluses n'aient pas encore été confirmés, il est fort probable que ce set introduise de nouvelles versions des membres de la famille Weasley, peut-être même les premières figurines LEGO de Bill et Charlie Weasley. Croisons les doigts.

Numéro du set : 76437

: 76437 Nom : The Burrow - Édition Collector

: The Burrow - Édition Collector Sortie : 1er septembre 2024

: 1er septembre 2024 Prix : 259,99 euros

: 259,99 euros Pièces : 2405

: 2405 Minifigurines : À confirmer

L'ancienne version LEGO du set.

Cadeau avec Achat : Réseau de Poudre de Cheminette

En plus de l'Édition Collector du Terrier, LEGO lancera également un set cadeau avec achat (GWP) basé sur l'univers de Harry Potter. Ce set de 190 pièces représentera probablement une partie de l'intérieur de Borgin et Burkes avec la cheminée, recréant la scène où Harry Potter arrive après avoir utilisé la Poudre de Cheminette pour la première fois depuis la maison des Weasley.

Ce set ne sera pas exclusivement réservé à l'achat de l'Édition Collector. Il sera offert pour tout achat de sets Harry Potter au-dessus d'un certain montant, probablement autour de 130 euros..

Numéro du set : 40695

: 40695 Nom : Borgin and Burkes: Réseau de Poudre de Cheminette

: Borgin and Burkes: Réseau de Poudre de Cheminette Sortie : 1er septembre 2024

: 1er septembre 2024 Seuil d'achat : À confirmer

: À confirmer Pièces : 190

: 190 Minifigurines : À confirmer

Réflexion sur l'Engouement pour les Sets LEGO Harry Potter

La sortie de ces nouveaux sets témoigne une fois de plus de la popularité inébranlable de la franchise Harry Potter et de son partenariat fructueux avec LEGO. Chaque nouvelle édition apporte son lot de surprises et d'innovations, séduisant à la fois les collectionneurs et les nouveaux fans. L'introduction de personnages encore inédits en minifigurines pourrait bien raviver l'intérêt des collectionneurs et enrichir encore l'univers déjà vaste des sets LEGO Harry Potter.