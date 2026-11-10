Le set LEGO Dragon Ball qui fait rêver les fans de la licence culte est enfin disponible. Cela dit, les collectionneurs vont se ruer dessus alors ne tardez pas pour commander le vôtre.

Les fans de Dragon Ball ne peuvent pas passer à côté du set LEGO Shenron et Goku. Pièce ambitieuse, elle reproduit le fameux dragon invoqué grâce aux boules de cristal pour exaucer un souhait. On retrouve en plus le héros emblématique du manga sur son nuage magique. En somme, c'est un véritable hommage à l'œuvre d'Akira Toriyama. Maintenant à vous de passer commande, d'autant plus à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le set LEGO Dragon Ball iconique est maintenant disponible

Fan de LEGO et de Dragon Ball ? Votre vœux a été exaucé ! Le fabriquant de briquettes a enfin lancé son premier set officiel à l'effigie du manga culte d'Akira Toriyama. Et pour ce coup d'essai, il ne fait pas les choses à moitié. En effet, cette construction reproduit le fameux dragon Shenron dans sa posture emblématique lorsqu'il apparaît à son invocation.

Pour compléter ce set LEGO Dragon Ball de 1 764 pièces, le fabricant a aussi pensé à plusieurs détails qui font toute la différence. Au pied de Shenron, on retrouve les 7 boules de cristal qui servent justement à l'invoquer. Des petits éléments prennent même la forme d'éclairs pour ajouter des effets. Mais la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la minifigure de Goku enfant sur son nuage magique, volant aux côtés de l'être céleste. Tout a été pensé pour redonner vie au manga.

© LEGO Group et Toei Animation

Tous les détails du set #11390 Shenron et Goku

Déjà en phase de réassort, le LEGO Dragon Ball Shenron et Goku a été dévalisé à la sortie. Si vous souhaitez avoir exemplaire iconique, il faudra patienter un petit peu pour la livraison. Faites-y notamment attention au cas où vous souhaiteriez en faire cadeau pour Noël. À ce jour, les prochaines commandes seront expédiées d'ici au 10 décembre 2026. En plus, il y a différentes offres en cours au moins de novembre pour bénéficier d'un petit cadeau LEGO supplémentaire. Voici tous les détails :

Gamme : LEGO Icons

: LEGO Icons Référence : 11390

: 11390 Nombre de pièces : 1 764 pièces

: 1 764 pièces Minifigure : 1 (Goku enfant)

: 1 (Goku enfant) Dimensions : 32 cm de hauteur x 24 cm de longueur x 26 cm de largeur

: 32 cm de hauteur x 24 cm de longueur x 26 cm de largeur Prix : 139,99 €



LEGO Dragon Ball Z Shenronà partir de 139,99 € chez LEGO®

