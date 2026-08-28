LEGO marquera un grand coup avec ses nouveaux sets Super Mario. Une tonne de nouveaux modèles sont prévus pour 2027 et il y en a pour toutes les bourses.

La collaboration entre LEGO et Nintendo continue. Le fabricant de briquettes en plastique s'apprête à sortir un tas de nouveaux sets inspirés de l'univers Super Mario. En tout, ce sont 8 nouveaux sets qui ont été officialisés pour le 1er janvier 2027. Avant l'ouverture des précommandes, découvrez ce qui vous attend.

Des nouveautés incontournables pour les fans de Mario

Nintendo fait de nouveau confiance à LEGO pour donner vie à son héros du Royaume Champignon sous forme de briques. Ainsi, le fabriquant a imaginé 8 nouveaux sets qui traversent la franchise pour vous faire redécouvrir le plombier moustachu et ses compagnons sous toutes leurs formes. De Super Mario à Mario Kart, les références sont multiples.

Nos coup de cœur, on doit le dire, vont vers trois sets. D'abord, le château de Bowser et toutes ses minifigures. De quoi remettre en scène les sauvetages de la Princesse Peach. Le roi Koopa a la cote en plus avec ces nouveaux sets LEGO puisqu'il apparaît aussi dans un set Mario Kart avec plusieurs concurrents. Enfin, le pack Aventures à la plage de Mario prolongent l'ambiance des vacances. Il est irrésistible !





© The LEGO Group et Nintendo

La liste des sets LEGO Mario de 2027 et leurs prix

Une semaine après les leaks, les 8 nouveaux sets LEGO Mario s'officialisent donc. Les précommandes ne sont toutefois pas encore ouvertes. Mais on a déjà la liste des noms et même des prix. C'est donc l'occasion de repérer dès maintenant les modèles qui pourraient vous intéresser, d'autant plus si vous recherchez avant tout à collectionner certaines minifigures ou séries :

72052 Saut du tuyau de Mario - 9,99 €

72054 Mario Kart, Course avec Mario - 14,99 €

72055 Aventures de Mario à la plage - 19,99 €

72056 Mario Kart, Luigi contre Bowser Jr. - 29,99 €

72057 Yoshi chez Mario - 39,99 €

72058 Mario Kart, Bowser met les gaz - 59,99 €

72060 Mario de feu au château de Bowser - 99,99 €

72061 Affrontement de Luigi de feu contre Koopa - 29,99 €

Tous ces sets LEGO Mario seront disponibles le 1er janvier 2027.