Le fabricant de briquettes en plastique, LEGO, prévoirait une nouvelle collection de sets en collaboration avec l'un des acteurs majeurs du jeu vidéo.

Les collectionneurs dans l'âme vont encore pouvoir s'en donner à cœur joie avec ce que leur réserve LEGO. Le fabriquant plancherait avec Nintendo sur une nouvelle série issue de l'une des licences historiques du développeur japonais. Préparez-vous, car Mario et sa bande auraient droit à pas moins de 8 nouveaux packs et on sait déjà quand ils devraient arriver sur le marché.

Quels sont les prochains sets LEGO Mario à avoir leaké ?

L'internaute unibricks, spécialisé sur le contenu LEGO, a visiblement eu vent de détails très intéressants pour les collectionneurs et fans de jeux vidéo. Il rapporte en effet que le fabricant aurait une nouvelle surprise en collaboration avec Nintendo. D'après la rumeur, 8 potentiels sets Mario seraient en préparation :

72052 Mario's Pipe Jump ($9.99)

72054 Mario Kart – Racing with Mario ($14.99)

72055 Mario's Beach Adventures ($19.99)

72056 Mario Mario – Luigi & Bowser Jr's Karts ($29.99)

72057 Yoshi at Mario's House ($39.99)

72058 Mario Kart – Bower's Rumbling kart ($59.99)

72060 Fire Mario & Bower's Castle ($99.99)

72061 Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle ($29.99)

Selon le leak d'unibricks, nous ne devrions pas attendre si longtemps avant d'avoir accès aux prochains sets Mario. Si ses informations sont exactes, ce qui est encore à confirmer, LEGO et Nintendo prévoiraient une sortie pour le mois de janvier 2027.

Des jeux cultes de Nintendo représentés

Ces leaks LEGO finissant souvent par être avérés. Et ceux-là ont toute les chances de suivre la tendance. De fait, les hypothétiques sets Mario semblent cohérents au regard des licences représentées. D'une part, nous devrions avoir droit à des éléments iconiques de l'univers, comme notre plombier avec un tuyau ou encore Yoshi lui rendant visite. On pourrait également compter sur des tenues phares, notamment celles de feu pour les deux frangins. D'autre part, le Mario Kart pourraient alors avoir de nouvelles déclinaisons. Sans compter le set à la plage, qui fera joliment écho à Sunshine, fraîchement débarqué dans le Nintendo Switch Online.

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