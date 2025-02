Si vous êtes prêts à craquer pour les sorties LEGO de février 2025, les quelques nouveautés annoncées sont disponibles depuis ce week-end. À la base, il y avait un doute sur la présence du set 10345 Collection botanique La composition florale, mais on peut désormais confirmer que c'est bel et bien l'un des ajouts du mois en cours. D'ailleurs, il sera possible de compléter cet ensemble avec un cadeau, Les Fleurs des champs, pour tout achat de plus de 40 euros. Et vous pourrez arriver rapidement à ce tarif si jamais le set 21354 Ideas Twilight la maison des Cullen vous fait plus que de l'oeil.

De nouveaux sets LEGO débarquent... avec du Marvel

Une nouvelle vague de sets LEGO ont été révélés officiellement par la firme danoise et à travers un leak encore incomplet. Pour le mois prochain, la société prévoit un énorme ensemble 71387 Ateliers Ninjago City, composé de 3244 pièces, qui contient un robot articulé et un diorama sur quatre étages avec des appartements, des magasins et restaurants ou encore un garage ainsi que deux grues fonctionnelles.

La gamme LEGO Marvel sera mise à l'honneur avec la cultissime licence Iron Man et le set 76315 Le Laboratoire d'Iron Man la salle des armures, qui se concentre donc sur l'endroit où Tony Stark crée et met à jour ses merveilles. Un petit ensemble sympathique qui pourra se caser facilement sur vos étagères. Ce n'est pas encore officiel, mais LEGO va encore s'attaquer à une autre licence culte Marvel : Spider-Man. En effet, un leak montre qu'une réplique du bâtiment d'Oscorp, avec plein de minifigurines qu'on a pas forcément l'habitude de voir, est attendu pour le mois d'août. Voici tous les nouveaux sets qui arrivent dans les prochaines semaines.

76315 Marvel Le laboratoire d’Iron Man la salle des armures

Référence : 76315 LEGO Marvel Le laboratoire d’Iron Man la salle des armures

Dimensions : plus de 9 cm de haut | 5 cm de profondeur | 11 cm de large

Nombre de pièces : 384

Nombre de mini-figurines : 7 (Armures d’Iron Man MK1, MK43 et MK6, Pepper Potts et Aldrich Killian, robot Dum-E à construire et robot MK3 doté de bras et jambes mobiles et d’un cockpit qui s’ouvre)

Age : 8+

Date de sortie : 1er avril 2025

Prix : 54,99€

71837 LEGO Ateliers Ninjago City

Référence : 71837 LEGO Ateliers Ninjago City

Dimensions : plus de 41 cm de haut | 25 cm de profondeur | 25 cm de large

Nombre de pièces : 3244

Nombre de mini-figurines : 10 (Zane, Pixal, le propriétaire du magasin de maquettes, la mécanicienne du garage, un employé du restaurant, un touriste draconique, Dorama, professeure Larow, Harumi, Tim le chatouilleux et une marionnette de Dorama)

Age : 14+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 249,99€

21355 Ideas L'évolution des STIM

Référence : 21355 LEGO Ideas L'évolution des STIM

Dimensions : plus de 27 cm de haut | 19 cm de profondeur | 23 cm de large

Nombre de pièces : 879

Nombre de mini-figurines : 3 (Marie Curie, Sir Isaac Newton, George Washington Carver)

Age : 18+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 79,99€

31172 Creator 3 in 1 Le tourne-disque et ses fleurs

Référence : 31172 LEGO Ideas Creator 3 in 1 Le tourne-disque et ses fleurs

Dimensions : plus de 7 cm de haut | 12 cm de profondeur | 12 cm de large

Nombre de pièces : 366

Nombre de mini-figurines :

Age : 8+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 29,99€

76324 Marvel Oscorp Building

Référence : 76324 LEGO Marvel Immeuble Oscorp

Dimensions : plus de cm de haut | cm de profondeur | cm de large

Nombre de pièces : 808

Nombre de mini-figurines : 8 (Spider-Man, Kraven, le Gobelin Vert, Norman Osborn, Spider-Girl, Miles Morales, Gwen Stacy, Venom)

Date de sortie : 1er août 2025

Prix : 129,99€

Source : boutique officielle.