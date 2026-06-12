2026 n’est pas encore terminé que les premières fuites sur ce qui nous attend du côté de chez LEGO l’année prochaine commencent déjà à arriver, et ça vend du rêve.

Depuis le début de l’année, les actualités autour de LEGO s’enchaînent à une vitesse tout simplement hallucinante. Que vous soyez plutôt branchés jeux vidéo, cinéma, séries télévisées ou même pop-culture en général, les annonces de set s’enchaînent et ne se ressemblent pas, au point de faire tourner la tête des amateurs de briques… et de leurs banquiers. Et il faut croire que LEGO n’a pas l’intention de ralentir la cadence puisque les premiers sets de 2027 commencent déjà à leaker, et ils promettent incontestablement du lourd.

Les premiers sets LEGO de 2027 ont leaké

En particulier si vous êtes fans de l’univers de Dune, qui va s’offrir ce qui semble déjà être l’une des plus grosses pièces de ce futur début d’année. Car comme révélé par Brick Tap, à qui l’on doit toutes les informations du jour, il sera notamment question pour LEGO de proposer un set colossal dédié au Ver des Sables, tel que représenté dans les films de Denis Villeneuve. Vendu au tarif de 140$, soit environ 120€ chez nous, il devrait alors comporter un total de 1 837 pièces. Malheureusement, aucune image du produit n’a été révélée pour l’occasion.

Tout ce que l’on sait, c’est qu’il devrait être commercialisé par LEGO dans le courant du mois de janvier 2027, aux côtés d’autres sets qui raviront également les fans de pop-culture. Parmi eux : une autre pièce exceptionnelle dédiée au Seigneur des Anneaux, qui devrait prendre la forme d’un Oliphant composé de 2 017 pièces et accompagné de plusieurs mini-figurines. Là encore, Brick Tap n’est toutefois pas en mesure de nous en dire davantage pour le moment, ni même de nous dévoiler un aperçu concret de ce à quoi ressemblera ce futur set LEGO.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’avec de telles pièces dans sa besace, la compagnie semble déjà nous réserver un gros début d’année 2027. Un début d’année qui sera d’ailleurs aussi marqué par l’arrivée d’une série de mini-figurines Star Wars vendues entre 15 et 100$ ; et de nouvelles pièces aux couleurs de Batman. Mais en attendant que LEGO ne communique officiellement à ce sujet, ce qui viendra en temps et en heure, 2026 n’a pas encore fini de nous surprendre et nous réserve assurément d'autres bien belles surprises.

Source : Brick Tap