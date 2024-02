On vous le dit à chaque fois, LEGO s'attaque à toutes les franchises à succès. Aucune n'échappe à l'entreprise danoise. Star Wars, Jurassic Park, Dune, Mario... Et bientôt désormais une toute nouvelle licence de Netflix que les fans adorent : Mercredi ! Mais attention, les informations sont encore très peu nombreuses à ce sujet et il faudra se contenter de peu. Cela n'en reste pas moins assez alléchant.

LEGO s'attaque à l'univers de Tim Burton

Comme le rapporte une nouvelle fois Falconbricks | LEGO News, toujours dans les bons coups quand il s'agit de dévoiler des sets à l'avance, nous pouvons apprendre l'existence de packs sur Mercredi. Le tout devrait normalement arriver en octobre 2024 sans plus de précisions. Au total, il devrait y avoir 3 sets à différents tarifs pour que tout le monde puisse en profiter : 9,99 euros avec 239 pièces, 49,99 euros avec 702 pièces et 79,99 euros avec 750 pièces. Le mois d'octobre n'est pas un hasard, puisque c'est l'occasion de fêter Halloween.

Pas question en revanche de retrouver tout de suite Mercredi via une saison 2 sur Netflix, puisque comme nous vous l'apprenions en novembre dernier, le tournage ne débutera pas avant fin avril 2024 en Irlande. Il faudra donc attendre (au moins) jusqu'à 2025 pour une diffusion sur la plateforme de streaming. Notons d'ailleurs que pour cette nouvelle saison, les choses devraient être différentes puisque la série devrait s'éloigner pas mal du romantisme de la première saison pour se concentrer plus en détail sur l'horreur. C'est l'actrice Jenna Ortega qui a pu partager la nouvelle avec ses fans. De plus, ce nouveau show devrait offrir l'occasion (d'après les rumeurs) d'introduire un nouveau membre de la Famille Addams. Tout un programme.

On pouvait lire en juin dernier :

Le scénario est en cours d'écriture, mais nous avons décidé d'aller davantage vers l'horreur. On se débarrasse de toute intrigue romantique, ce qui est vraiment génial. Ce sera plus audacieux, plus sombre. Je n'avais jamais eu à tourner quelque chose d'aussi sérieux auparavant.

Rappelons aussi que la jeune actrice est maintenant productrice exécutive, ce qui devrait pas mal aider pour faire accepter ses idées et ses choix.