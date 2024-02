Après une longue attente et beaucoup de spéculation, LEGO et Epic Games annoncent enfin l'arrivée des ensembles LEGO Fortnite. Ces nouveaux kits, prévus pour cet automne, marquent une collaboration significative entre les deux géants du jeu et du jouet. Six ensembles seront disponibles à partir du 1er octobre, avec des prix débutant à 30 dollars, dans le but de toucher un maximum de personnes.

LEGO et Fortnite, une belle histoire d'amour

Rikka Altland de 9to5toys, spécialiste LEGO, révèle que malgré les doutes antérieurs, des ensembles de construction basés sur le jeu populaire Fortnite sont bel et bien en cours de développement. Pour les amateurs qui suivent de près l'actualité LEGO, les ensembles, initialement connus sous le nom de code Juno, avaient fait l'objet de rumeurs depuis quelques mois. Nous savons maintenant que Juno était en fait le nom interne pour Fortnite. Au total, l'entreprise danoise prévoit de sortir six sets Fortnite, à savoir :

4040728 : Offert en cadeau avec achat, le nombre de pièces est inconnu.

770770 : Prix de 29,99 $ pour 193 pièces.

770771 : Prix de 39,99 $ pour 691 pièces.

770772 : Prix de 59,99 $, le nombre de pièces est inconnu.

770773 : Prix de 79,99 $ pour 957 pièces.

770774 : Prix de 119,99 $, le nombre de pièces est inconnu.

Hélas, pour l'instant, les informations spécifiques sur le contenu de chaque kit sont limitées, mais il est confirmé que les ensembles 770771 et 770772 seront des personnages à construire, notamment un Loot Llama et Peely Bones, une version squelettique de Peely. Les trois autres ensembles seront des playsets basés sur le jeu, se concentrant probablement sur le mode LEGO Fortnite, promettant ainsi de nouvelles minifigurines inédites. Wait and see.

Le génie marketing

La sortie des ensembles LEGO Fortnite est très attendue, marquant une étape significative dans la collaboration entre le monde des jeux vidéo et celui des petites briques. Très clairement, on sent que chaque nouveau set est mûrement réfléchi et s'inscrit dans une stratégie à long terme. Il s'agit toujours de réussir à surfer sur les tendances, voire d'en initier certaines, comme dans le cas du mode LEGO Fortnite. Il n'est plus simplement question de proposer un contenu en rapport avec une œuvre, mais de s'inviter directement dans celle-ci. Un coup de génie marketing indéniable.