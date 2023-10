L'actualité LEGO est plus chargée que jamais avec des sets qui sortent constamment. Mais la firme danoise a aussi un autre projet très prometteur qui va faire vibrer des millions de fans.

LEGO ne manque pas d'idées pour exploiter les franchises les plus emblématiques de la pop culture. Tous les moyens sont bons pour mélanger les briques colorées à des grands noms, y compris hors du cadre des maquettes qui s'arrachent à prix d'or. Et on en a encore la preuve avec l'officialisation, en vidéo, d'un projet qui sera disponible dès la semaine prochaine. Mais pas pour tout le monde.

LEGO révèle son beau cadeau aux fans de cette licence mythique

La firme danoise est connue, plus que tout, pour ses briques colorées. Mais au fil des années, elle a mis son concept de jouets au service d'adaptations vidéoludiques, cinématographiques et télévisuelles. Résultat, c'est un succès quasi systématique, ce qui conforte la société de continuer dans cette voie. Et dans quelques jours, il va y avoir du très lourd.

La chaîne Peacock va diffuser le court-métrage d'animation LEGO Jurassic Park: The Unofficial Retelling. Une relecture non officielle du film culte pour ses 30 ans. Comme on peut le voir à travers le trailer, ce sera par conséquent extrêmement fidèle au long-métrage en prises de vues réelles. Les scènes iconiques sont là, les dialogues entendus mille fois aussi, mais tout cela sera remixé à la sauce LEGO.

Ian Malcom, toujours incarné par le légendaire Jeff Goldblum, sera d'ailleurs le narrateur de ce remake animé de Jurassic Park. « Bienvenue dans LEGO Jurassic Park: The Unofficial Retelling ! Après avoir retrouvé son journal, le Dr Ian Malcom, mathématicien spécialisé dans la théorie du chaos, se souvient des mésaventures et du désordre survenus il y a 30 ans dans le parc d'attractions de l'île rempli de dinosaures préhistoriques qui se sont échappés et sont devenus incontrôlables. Une histoire qui a requis 65 millions de briques ! Sortie sur Peacock le 10 octobre ».

D'après la première bande-annonce, ça s'annonce particulièrement savoureux pour les fans de Jurassic Park et de l'humour LEGO. Mais ce beau cadeau fait aux fans est relativement exclusif. En effet, comme indiqué, ce sera disponible sur le service de streaming américain Peacock. Le diffuseur de la série Twisted Metal.

Et à part si vous déménagez aux États-Unis, voire au Royaume-Uni - c'est quand même plus près -, il n'y a pour le moment aucun moyen légal de regarder le court-métrage d'animation Jurassic Park: The Unofficial Retelling. La seule solution serait l'annonce d'une collaboration avec Netflix, Prime Video ou Disney+, mais à quelques jours de la diffusion, il n'y a rien. C'est triste.

Pour noyer votre chagrin, vous pourriez peut-être avoir envie de vous faire plaisir et l'antre des briques colorées a ce qu'il faut. Le mois prochain, le 6 novembre 2023, la société va sortir un superbe set LEGO Mario Piranha. La plante carnivore que l'on retrouve dans les différents épisodes de la célèbre saga de Nintendo. En plus d'être fort réussi visuellement, et petit pour se glisser partout, le prix de la construction est relativement doux. Il faudra débourser seulement 64,99€, mais à noter qu'il n'y a que 540 pièces. Au moins, le montage ne durera pas des heures et des heures.