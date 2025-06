Parmi les nombreuses nouveautés LEGO qui sortent chaque mois, on retrouve différentes gammes dont la série Ideas. Des créations de fans qui font l'objet d'évaluations par les visiteurs du site. Mais pour espérer voir le jour, encore faut-il que ces sets non officiels récoltent 10 000 votes. C'est le minimum requis pour arriver à l'étape de l'examen par le comité LEGO composé de concepteurs, de chefs de produit et autres personnes qualifiées. Et si cela correspond aux exigences de la marque, le produit pourra voir le jour après avoir reçu des modifications. Un set monstrueux vient justement d'être annoncé, ça va être énorme dans tous les sens du terme.

Attaque de monstre légendaire dans la gamme LEGO Ideas

Ce mois-ci, la gamme LEGO Ideas va s'enrichir avec le set 21357 Disney Pixar Luxo Jr. Précédemment, dans les nouveautés de février 2025, les fans de briques ont également pu s'offrir le set 21354 Twilight la maison des Cullen. La liste de ces projets disponibles à la vente est beaucoup trop longue et elle va encore s'allonger d'ici quelque mois avec un LEGO Godzilla.

Ce futur set monstrueux d'une licence archi culte, surtout au Japon, a atteint l'étape d'évaluation. Désormais, les équipes officielles LEGO vont travailler dessus en vue de le proposer à l'achat dans les mois à venir. « Voici ma nouvelle soumission de ma création personnalisée de Godzilla en LEGO, dont l’apparence est principalement inspirée de ses incarnations les plus récentes dans les films de Legendary Pictures. Comme Godzilla: King of the Monsters, Godzilla vs. Kong, ainsi que le prochain Godzilla X Kong: The New Empire » a déclaré MattE720, qui a soumis cette création.

« Je considère ce projet comme une belle opportunité pour la plateforme Ideas, d’autant plus que l’univers de Godzilla n’a encore jamais été exploré officiellement par LEGO » a-t-il ajouté lorsqu'il a mis en ligne sa création, qui est aujourd'hui en passe de devenir réalité. Quant au prix, à la date de sortie ou encore au nombre de pièces, ce n'est pas pour tout de suite. À noter que les images ci-dessous ne représentent pas non plus la version finale, mais le set original créé par MaattE720. On rappelle aussi qu'un LEGO Power Ranger Megazord fait partie des projets validés ces dernières semaines.





Source : Ideas blog.