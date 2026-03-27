Disney s'apprête à relancer son MCU sur les chapeaux de roues au cinéma avec Spider-Man Brand New Day et le très attendu Avengers Doomsday en fin d'année. En parallèle, Marvel nous prépare également une énorme surprise avec LEGO, un set absolument colossal que les fans vont certainement s'arracher.

Un nouveau gros set LEGO Marvel annoncé

Dès cet été, les amoureux de super-héros et de petites briquettes pourront mettre la main sur le set 76354 LEGO Héliporteur du S.H.I.E.L.D. Une représentation massive du célèbre porte-avions volant que l'on peut voir dans Avengers et de nombreux autres films de l'univers. Le set est énorme, avec plus de 3050 pièces et plusieurs mini-figurines à l'image de héros Marvel comme Nick Fury, Black Widow, Captain America, Maria Hill, Hawkeye ou encore ce bon vieux Phil Coulson. Ce nouveau set LEGO s'annonce plutôt gros et mesure 68 cm de long pour 30 cm de hauteur.

Une version de l'Héliporteur est déjà sortie en 2015 mais comporte clairement moins de pièces et de finition que cette cuvée 2026. On note par exemple davantage de pièces au niveau des ponts et du centre de commande et de nombreuses surfaces lisses. À l'époque, le précédent set était couvert de tenons apparents. Désormais, ce sont les détails qui priment. On notera d'ailleurs quelques petites choses amusantes comme un comics Captain America avec le Soldat de l'Hiver ou encore la possibilité de reproduire la scène où Iron Man tente de redémarrer l'une des hélices en flammes dans le premier Avengers. Le set 76354 LEGO Héliporteur du S.H.I.E.L.D. débarque en boutique dès le 1er juin 2026 pour le prix de 369,99 €.