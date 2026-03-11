Entre l’arrivée imminente de Super Mario Galaxy Le Film, dont la bande-annonce finale vient tout juste d’être dévoilée, et le retour prochain de Super Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch 2, l’univers du célèbre plombier moustachu est encore une fois largement à l’honneur dans l’actualité. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisqu’à l’occasion du MAR10 Day, la firme de Kyoto en a également profité pour annoncer l’arrivée d’un nouveau set LEGO Mario Kart, qui va sans doute beaucoup plaire aux fans. Et en particulier à ceux de la team Luigi.

LEGO annonce un nouveau set Mario Kart avec Luigi

En effet, dès le 1er avril 2026, LEGO et Nintendo lanceront officiellement le set « Mario Kart : Luigi et Proto 8 », qui permettra ainsi à ce bon vieux Luigi de rejoindre son frère, dont le set est déjà disponible, sur les étagères des amateurs inconditionnels de construction en briques. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de LEGO auront de quoi faire avec ce set composé de 2 234 pièces, qui mesure plus de 25 cm de haut, 41 cm de long et 23 cm de large une fois monté. Une bien belle bête, donc... au moins aussi belle que son prix, fixé à 179.99€.

Mais c’est probablement le prix à payer pour obtenir ce que LEGO et Nintendo décrivent comme un « superbe cadeau pour les fans, hommes et femmes », qui bénéficient à l’arrivée d’un set d’exposition dynamique. Car oui, il est sans doute bon de le préciser : il est possible d’orienter la tête, les bras et les mains de Luigi à sa guise, en plus de changer l’angle dynamique du Proto 8 sur le support. De même, la flamme qui s’échappe du pot d’échappement est également en mesure de tournoyer, ce qui reste un détail plutôt sympa pour les fans de Mario Kart.

Le sens du détail







Enfin, dernière précision et non des moindres : LEGO annonce la possibilité de retirer le Proto 8 de son support afin d’emmener Luigi faire un tour, le volant permettant de le diriger. Autant d’éléments, donc, qui expliquent pourquoi ce set « Mario Kart : Luigi et Proto 8 » est vendu à une telle somme, au-delà même de l’aura de la franchise de Nintendo. Et sachant que celui-ci arrivera en même temps que Super Mario Galaxy Le Film, nul doute qu’il partira comme des petits pains auprès des fans comme des collectionneurs.

Source : LEGO