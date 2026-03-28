Amateurs de construction, LEGO a encore un tas de beaux sets pour vous à venir. Découvrez toutes les sorties d'ores et déjà prévues pour le mois d'avril 2026.

Si vous cherchez des briques en plastiques à assembler courant avril 2026, vous êtes au bon endroit. LEGO prépare encore un tas de nouveautés pour sa communauté. Au programme, attendez-vous à des licences on ne peut plus iconiques et des modèles inspirés d'objets emblématiques qui seront du meilleur effet dans votre collection.

LES SETS LEGO LES PLUS INCONTOURNABLES EN AVRIL 2026

LEGO va encore toucher la corde sensible des joueurs et des fans de Star Wars le mois prochain. Le fabricant de briques s'apprête à sortir le set Mario Kart que les fans attendent depuis longtemps. Plus encore, de nombreuses constructions tirées de la Guerre des étoiles, y compris du récent spin-off The Mandalorian, seront au rendez-vous. Et si vous êtes un grand amateur de bande-dessinée, vous ne pouvez pas passé à côté de l'unes des meilleures nouveautés d'avril 2026.

72050 Mario Kart — Luigi et Proto 8

© LEGO et Nintendo.

C'est au tour du cadet des frères plombiers de s'offrir une virée en briques. Un nouveau set LEGO Mario Kart à l'effigie de Luigi à bord du Proto 8 arrivera en avril prochain. Ce modèle reproduit fidèlement le personnage culte de Nintendo et l'un de ses véhicules les plus emblématiques. C'est une pièce indispensable pour toute collection de fan, d'autant plus qu'il s'accompagne d'un socle pour l'exposer à votre guise.

Référence : 72050

: 72050 Dimensions : 25 cm de haut, 41 cm de long et 23 cm de large

: 25 cm de haut, 41 cm de long et 23 cm de large Nombre de pièces : 2 234

: 2 234 Nombre de mini-figurines : Aucune

: Aucune Âge conseillé : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er avril 2026

: 1 avril 2026 Prix : 179,99 €

Un buste LEGO Star Wars de Dark Vador

© LEGO et Disney.

Celui-là, c'est un véritable indispensable pour tout fan de Star Wars. Fin avril, LEGO sortira un buste de Dark Vador de quasi-350 briques. Accompagné d'une minifigure l'effigie du Seigneur Noir qui fait régner la terreur dans la première trilogie. Une représentation en 3D qui sera du meilleur effet dans votre collection. D'autant plus que vous pouvez orienter la tête afin qu'elle vous voie venir, peu importe où vous la placez.

Référence : 75439

: 75439 Dimensions : 18 cm de haut, 14 cm de large et 9 cm de profondeur

: 18 cm de haut, 14 cm de large et 9 cm de profondeur Nombre de pièces : 349

: 349 Nombre de mini-figurines : 1 de Dark Vador

: 1 de Dark Vador Âge conseillé : 18+

: 18+ Date de sortie : 26 avril 2026

: 26 avril 2026 Prix : 49,99 €

Le buste de Yoda pour compléter votre collection

© LEGO et Disney.

Les fans de Star Wars auront droit à pas mal de nouveautés LEGO en ce mois d'avril 2026. Un autre buste sera au rendez-vous et pas des moindres. Le sage Yoda pourra lui aussi rejoindre votre collection grâce à un buste de lui portant son sabre. Qui plus est, le modèle reste accessible à monter avec ses presque 400 pièces. Il ne restera plus ensuite qu'à le placer dans un endroit de choix pour mettre des étoiles dans les yeux de quiconque le verra.

Référence : 75438

: 75438 Dimensions : 21 cm de haut, 10 cm de large et 9 cm de profondeur

: 21 cm de haut, 10 cm de large et 9 cm de profondeur Nombre de pièces : 399

: 399 Nombre de mini-figurines : 1 de Yoda

: 1 de Yoda Âge conseillé : 18+

: 18+ Date de sortie : 26 avril 2026

: 26 avril 2026 Prix : 39,99 €

21367 La fusée de Tintin

© LEGO.

Reproduisez une scène absolument iconique du monde de la bande-dessinée grâce à LEGO en avril. Le fabricant sort un set permettant de reproduire la fusée de Tintin, inspirée du tome On a marché sur la Lune d'Hergé. En plus du véhicule spatiale, le célèbre reporter à houppette est représenté sous forme de mini-figure avec 5 autres de ses compagnons habituels : le fidèle chien Milou, le grognon Capitain Haddock, l'étourdi Professeur Tournesol et les inénarrables Dupond et Dupont.

Référence : 21367

: 21367 Dimensions : 49 cm de haut, 20 cm de long et 23 cm de large

: 49 cm de haut, 20 cm de long et 23 cm de large Nombre de pièces : 1 283

: 1 283 Nombre de mini-figurines : 6

: 6 Âge conseillé : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er avril 2026

: 1 avril 2026 Prix : 159,99 €

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