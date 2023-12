Dune 2 sortira le 28 février 2024 en France après avoir été repoussé. Une sortie proche... sauf pour les fans qui l'attendent depuis des mois et qui devraient être encore plus impatients après cette découverte.

À l'heure d'écrire ces lignes, des millions de gens auraient déjà dû voir Dune 2. Le film aurait dû envahir les salles obscures le 3 novembre 2023, mais la grève des scénaristes et des acteurs ont empêché ce lancement pourtant très attendu. Durant cette période de suspension d'activité, les comédiens n'avaient pas le droit de se déplacer à travers le monde pour faire la promotion du long-métrage. D'où les deux reports consécutifs. L'horizon est désormais dégagé pour la suite qui va pouvoir en mettre plein la vue.

Dune 2 sera long mais pas suffisamment selon certains

Si vous avez accroché à l'épopée SF de Denis Villeneuve, vous faites sûrement partie des personnes impatientes de voir Dune 2 au cinéma. Et même si ce n'est pas le cas, ça reste bel et bien l'un des films les plus attendus de l'année prochaine. Une suite qui va être complètement folle selon Rebecca Fergusson (Mission Impossible 7 Dead Reckoning) qui campe le rôle de Dame Jessica. « Le premier film est phénoménal, énorme et grandiose. C'est génial, mais ce n'est rien comparé au deuxième. Dune 2, c'est comme un putain d'uppercut. C'est irréel [...] C'est incroyable, il n'y a pas de mots. Les costumes de Jacqueline West, ce qu'Austin apporte à ce personnage, ce que fait Christopher Walken. C'est impensable ». Que d'éloges donc, mais il fallait s'y attendre.

Ce qui se confirme, c'est que Dune 2 va bien être massif et sa durée est là pour le prouver. Le long-métrage fera 2h46 au total. Une longueur classique pour les blockbusters de ces dernières années, mais pas pour Villeneuve. Déjà, c'est plus que le précédent volet avec ses 2h36. Dix minutes supplémentaires, c'est un petit record mais un record quand même. Et c'est également une première pour le réalisateur qui n'a jamais produit de films aussi longs, même si Blade Runner 2049 est très, très proche avec une durée de 2h44.

Certains sont comblés par cette information, mais d'autres en veulent plus, sans même avoir vu Dune 2. « Je vais savourer chaque minute »; « Ca ne va pas m'empêcher de le voir 10 fois »; « Ca va être l'un des meilleurs films de 2024 »; « Trop court. J'espérais que ça dure au moins 3 heures » peut-on lire sur X.