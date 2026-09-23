Après des mois et des mois de rumeurs, LEGO vient finalement d'officialiser la venue d'un set officiel Dragon Ball. Plus que cela, il tease même un personnage mythique.

Préparez-vous à convoquer le dragon Shenron avec le premier set LEGO Dragon Ball. Les fans en rêvent depuis longtemps, c'est sur le point de devenir une réalité. Le fabricant de jouet a partageait hier soir une vidéo d'annonce pour teaser ce pack qui sera directement inspiré du manga original et du premier anime.

Un set LEGO Dragon Ball pour exaucer vos souhaits

Il arrive. Le premier set LEGO Dragon Ball de l'histoire va bientôt voir le jour, c'est maintenant officiel. Il devrait qui plus est toucher une corde sensible car il ne s'inspire pas de n'importe quel morceau de la franchise. À la fin, c'est le logo originel qu'on aperçoit, le même que pour le premier anime suivant la jeunesse de Goku, bien souvent oublié quand il est question de produits dérivés.

Aussi, on devine que ce set LEGO Dragon Ball devrait représenter le dragon Shenron. De fait, outre les leaks parus plus tôt dans l'année, la vidéo de teasing partagée en ligne montre la réunion des sept Boules de cristal, comme pour l'invoquer. Elle s'accompagne en plus de la légende « prêt à faire un vœux ? » (ce à quoi le compte de la Toei répond d'ailleurs en commentaire « ON EST PRÊT »).

Avec un tel personnage à représenter, on espère quelque chose d'assez exceptionnel, et à juste titre puisque le teaser dit explicitement s'adresser à un public « adultes ». Plus qu'un jouet, ce set LEGO Dragon Ball promet d'être une vraie pièce de collection avec un nombre certainement important de pièces.

Avec cette annonce, LEGO semble accorder une importance toute particulière aux mangas ces temps-ci. Un peu plus tôt dans la semaine, nous avons eu l'annonce du premier set Yu-Gi-Oh de l'histoire. Dragon Ball aussi va avoir droit à son premier. La série live-action One Piece a déjà eu droit à plusieurs packs. Quel sera alors le prochain titre à se transformer en briques ?