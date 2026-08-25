Dragon Ball n'a pas fini de vendre du rêve aux fans français avec cette annonce complètement démesurée qui va faire des millions d'heureux, même à l'échelle mondiale.

Un projet complètement fou faisait l'objet de nombreuses rumeurs dernièrement. Il se disait que le projet d'un gigantesque parc d'attractions Dragon Ball était en discussion pour être implanté en France. Aussi fou que cela puisse être, ce n'est plus une rumeur, c'est désormais officiel. Le parc d'attractions Dragon Ball sera construit dans le Val-d'Oise et fait partie d'un vaste projet bien plus ambitieux que prévu.

Un gigantesque parc Dragon Ball de l'ampleur de Disney

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a mis fin aux spéculations qui circulaient sur la toile depuis des mois. Chez TF1, elle a finalement affirmé que la région travaillait depuis 18 mois sur un projet de parc d'attractions à thème Dragon Ball, le manga culte d'Akira Toriyama. Un projet titanesque qui fait partie d'un lot d'accords économiques avec l'Arabie saoudite. Un parc qui promet d'être colossal puisque Pécresse le décrit comme quelque chose « de l'ampleur de Disney ».

L'Élysée a également donné davantage d'informations en officialisant l'accord de son côté. Ce parc d'attractions consacré à Dragon Ball pèsera pas moins de six milliards d'euros, comme le stipule l'accord signé avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Le parc sera construit non loin de Cergy-Pontoise, au nord-ouest de la capitale, et prévoit de générer environ 22 000 emplois. On ne sait pas encore quand sera lancée la construction de ce parc à thème Dragon Ball ni quand il compte ouvrir ses portes pour le moment. Il est toutefois précisé que l'accord avec l'Arabie saoudite ira encore plus loin puisque deux autres parcs d'attractions seront également construits, bien que l'on ne sache pas encore quels sont les thèmes retenus.

Le deuxième parc du monde

Bien que ce soit une première en Europe, ce parc Dragon Ball aura déjà un grand frère près de Riyad. Ce parc a été annoncé en mars 2024, et fera plus de 500 000 m². Il compte être divisé en sept zones reprenant des lieux cultes de la saga (Kame House, Capsule Corporation, la planète de Beerus…) avec plus de 30 attractions et un grand huit reprenant la forme du dragon iconique de la série.