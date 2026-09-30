Depuis plusieurs années, LEGO enchaîne les collaborations avec tous les ténors de la pop culture. Il lui manquait en revanche une licence qui a marqué plusieurs générations et qui est indissociable des mercredis matins des trentenaires et quarantenaires : Dragon Ball. La marque danoise s’attaque enfin à un monument du manga avec un tout premier set, qui revient directement aux origines de la licence.

Le premier set LEGO Dragon Ball dévoilé







Après avoir transformé à peu près tout ce qui pouvait l’être en briques colorées, LEGO se penche enfin sur le cas de Goku et ses amis. Pour ouvrir le bal, le géant danois a donc décidé de sortir le grand jeu avec un set consacré à Shenron. Il est évidemment accompagné de San Goku. Ce set #11390 compte pas moins de 1764 pièces et met donc à l’honneur le dragon éternel, convoqué cette fois dans une pose qui en impose. Il est ainsi enroulé autour de lui-même, surplombant les sept Dragon Balls, bien qu’il soit possible de modifier la position de sa tête et de ses griffes. Le tableau de ce premier set LEGO Dragon Ball ne serait évidemment pas complet sans une minifigurine de Goku enfant, installée sur son fidèle nuage magique. Elle pourra être repositionnée à votre convenance.

Avec ce set de 32 cm de hauteur pour 24 cm de longueur, LEGO vise clairement les nostalgiques ayant grandi devant les aventures de San Goku. Il est donc tout naturel qu’il vienne se ranger dans la gamme LEGO Icons, dédiée aux sets pour les adultes. Et au regard des premières images du set LEGO Dragon Ball, il aura clairement fière allure sur les étagères des collectionneurs. Sa commercialisation est ainsi prévue pour le 4 novembre 2026 au prix de 139,99€.

Fiche technique du set Dragon Ball

Gamme : LEGO Icons

: LEGO Icons Référence : 11390

: 11390 Nombre de pièces : 1764 pièces

: 1764 pièces Minifigurines : 1 (Goku enfant)

: 1 (Goku enfant) Dimensions : 32 cm de hauteur x 24 cm de longueur x 26 cm de largeur

: 32 cm de hauteur x 24 cm de longueur x 26 cm de largeur Spécificités : Nuage magique de Goku détachable et repositionnable La tête tête et les griffes de Shenron ajustables 7 Dragon Balls sous le dragon Écailles ondulantes et des griffes sculptées

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