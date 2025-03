LEGO a confirmé une très belle surprise dans les sorties d'avril 2025, avec le lancement imminent du set 10354 Le Seigneur des Anneaux la Comté. Une construction de 2 017 briques qui représente donc l'un des lieux emblématiques de l'oeuvre de Tolkien et évidemment de l'adaptation cinématographique de Peter Jackson. Grâce à lui, vous allez pouvoir recréer le trou de hobbit de Bilbon avec sa porte ronde, et ajouter 9 minifigurines à votre collection. S'il est assez grand avec ses 45 cm de large, ce n'est rien par rapport à ce qui vous attend avec ce set titanesque qui a encore leaké.

Un nouveau leak sur l'un des plus gros sets LEGO jamais sortis

On se rapproche doucement du « May the 4th ». À cette occasion, on aura peut-être une confirmation des prochains sets LEGO Star Wars de 2025 qui ont leaké et qui seront disponibles entre cet été et la fin de l'année. Ces premiers leaks ont dévoilé l'existence des ensembles 75435 Star Wars MTT, 75430 Star Wars figurine Ewok, mais surtout 75419 Star Wars UCS Death Star II. Un set monstrueux qui serait l'un des plus chers de l'histoire selon plusieurs fuites. Pour l'acquérir, il faudrait vous délester de 999,99$, ce qui serait du jamais vu. Un prix très (très) élevé pour ce set LEGO qui serait prévu pour le 1er octobre 2025, mais qui serait justifié par l'ampleur du projet.

Selon Clay_Bricks, qui est réputé pour ses leaks LEGO, cette reproduction de l'Étoile de la Mort II serait constitué de 9 019 pièces. Là encore, ce serait un record et ce serait par conséquent l'un des plus grands sets, après le Titanic et ses 9090 pièces. À titre de comparaison, le 75192 Faucon Millenium, qui est déjà absolument massif, n'a « que » 7541 briques.

75419 Star Wars UCS Death Star II

Référence : 75419 LEGO Star Wars UCS Death Star II

Sortie : 1er octobre 2025

Nombre de pièces : 9 019

Prix : 999,99$

Image du set original de l'Étoile de la Mort.

Source : Reddit.