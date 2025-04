Un énorme set LEGO issu d'une d'une licence adorée de tous arrive et les précommande sont dispo ! En prime, il y a un joli cadeau offert qui est parfaitement dans le thème et viendra compléter ce magnifique set déjà généreux.

Après avoir fait l’objet de nombreuses rumeurs, puis d’avoir été victime de leaks comme la plupart des très grosses nouveautés LEGO, ce superbe set Seigneur des Anneaux est enfin disponible. On parle ici d’une très belle pièce de collection comprenant plus de 2000 briques et plein de mini-figurines.

Un énorme set LEGO Seigneur des Anneaux arrive, il est magnifique !

LEGO multiplie les sets XXL à la grande joie des fans, toujours plus nombreux. Le géant du jouet propose ici un nouveau set Seigneur des Anneaux représentant la Comté, une région immanquable de la célèbre licence et plus précisément Cul-de-Sac, un lieu iconique. On y reconnaît au premier coup d'œil ses habitations typiques, enfouies sous terre et habillées de verdure. Le kit comprend également tout un tas de mini-figurines pour représenter les différents personnages clés du village, et la plupart parleront absolument à tout le monde comme Gandalf le Gris, Bilbo Sacquet ou encore Frodon, Merry et Pippin.

Un set de grande taille qui sera proposé au prix de 269,99 € dès le 5 avril 2025, dans quelques jours donc. Cerise sur le gâteau, pour tout achat sur le site officiel LEGO, vous pourrez réclamer un petit cadeau : le set Seigneur des Anneaux : Sméagol et Déagol d’une valeur de 24,99 €. Bon, il y a aussi un petit poussin pâques de disponible si vous le souhaitez, mais c’est un peu hors sujet.







Le set 10354 Seigneur des Anneaux : la Comté comprend :

Prix : 269,99 €

: 269,99 € Nombre de pièces : 2017 briques / 9 figurines

: 2017 briques / 9 figurines Dimensions : 20 x 45 x 27 (H x l x P en cm)

Le cadeau (uniquement valable sur le site LEGO officiel) :

Pour tout achat vous pouvez réclamer le set 40761 Seigneur des anneaux : Sméagol et Déagol

Prix 24,99 € (gratuit pour tout autre achat)

24,99 € (gratuit pour tout autre achat) Nombre de pièces : 181 briques / 2 figurines

: 181 briques / 2 figurines Dimensions : 15 x 14 x 6 ( H x l x P en cm)

Source : LEGO