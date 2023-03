LEGO aime nos licences de jeux vidéo préférées, mais pas que. On ne parle pas ici des jeux de la célèbre marque de brique de constructions, mais bien des pièces de collections LEGO qui se multiplient depuis des années. L’une des plus populaires et des plus prolifiques est incontestablement la collection Mario qui ne cesse de nous sortir des sets et des extensions. Pour ce nouveau Mario Day 2023, LEGO a d’ailleurs fait de nouvelles annonces. Un énorme set arrive prochainement et la firme nous a également dévoilé une surprise concernant ses prochaines pièces de collection Super Mario.

Un nouveau set LEGO Mario particulièrement gros

Dans un premier temps, donc, c’est un tout nouveau set qui a été présenté. Ce dernier mettra à l’honneur une version du grand vilain Bowser, qui a déjà eu le droit quant à lui à une très grosse pièce à son image. Le nouveau set intitulé « Bataille au château de Bowser Skelet », est un ensemble d’extensions massif de plus de 1300 briques. Il mesure 27 cm de haut, 46 cm de large pour 31 cm de profondeur et peut bien entendu être combiné à d’autres sets pour construire tout un univers.

Plusieurs plaques interactives sont également de la partie avec lesquelles vous pourrez interagir si vous possédez Mario, Luigi et / ou Peach (disponible séparément). Le set LEGO « Bataille au château de Bowser Skelet » sera vendu un peu moins de 110€ et sera disponible dès le 1 août prochain. On vous laisse ci-dessous les détails du pack.

Détails du set LEGO « Bataille au château de Bowser Skelet »

Contient 5 personnages LEGO Super Mario : Bowser Skelet, un Avalave, une Plante Piranh’os, un Goomb’os et un Toad violet

Explorez le château avec Peach, Mario ou Luigi (figurines non incluses) et utilisez la grue pour sortir le Toad violet de prison et faire tomber Bowser Skelet

Le set inclut une Plante Piranh’os et un Goomb’os, une fonction attaque d’Avalave, une salle de sport, une entrée secrète, une salle de stratégie, une brique d’action Clé et une brique d’action Coffre au trésor

Ce set de 1 321 mesure plus de 27 cm de haut, 46 cm de large et 31 cm de profondeur dans sa configuration de base, et peut être combiné avec d’autres sets LEGO Super Mario.

Construction assistée par appli : téléchargez l’appli LEGO Super Mario qui propose des instructions de montage, des idées créatives et plus encore.

Un Bowser XXL déjà disponible

En plus de ce gros set inédit, la présentation est revenue sur le très gros, et ambitieux Bowser de plus de 2000 briques et dont certaines parties du corps peuvent bouger. Cette impressionnante pièce de collection est d’ores et déjà disponible chez les revendeurs. Le prix conseillé est de 269€ sur le site de LEGO.

Une surprise pour les collectionneurs

Enfin clou du spectacle, LEGO a teasé l'arrivée d’un personnage Nintendo totalement inédit et pourtant intimement lié à Mario, Donkey Kong. Une première figurine a d’ailleurs été dévoilée. Des sets et des extensions exclusives aux couleurs du célèbre singe de Nintendo seront prochainement présentés, mais pour le moment nous n’avons rien de plus à nous mettre sous la dent.

Rediffusion du Livestream LEGO Mario Day