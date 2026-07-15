LEGO s'apprête à sortir un nouveau set inspiré de l'un des dessins animés les plus cultes de votre enfance, qui cartonnait encore dernièrement au cinéma. Nombre pièce, taille, prix, date de sortie... On vous donne toutes les infos.

Qui vit dans un ananas dans la mer ? Bob l'éponge carrée ! Et grâce à LEGO et son futur set Bikini Bottom, le héros culte de Nickleodeon va bientôt pouvoir s'installer chez vous. Le fabricant de briques en plastique a dévoilé un nouveau pack plein de détails pour reconstruire chez vous le quartier le plus iconique du dessin animé qui fêtait ses 27 ans d'existence en mai dernier. Vous pouvez déjà le précommander.

Quand sort le nouveau set LEGO Bob l'éponge en précommande ?

Ça fait 20 ans que LEGO n'a pas resorti de sets Bob l'éponge. En 2006, le fabricant avait fait un essaie avec un set rigolo à l'effigie du héros jaune. Depuis, rien de neuf parmi les briques les plus emblématiques des constructeurs amateurs. Il aura donc fallu attendre cette année pour le voir revenir avec un set très réussi qui va tout de suite parler aux fans.

De fait, LEGO a dévoilé son set 11386 Bob l'éponge Bikini Bottom qui vous invite à rebâtir les maisons de Bob, Carlo et Patrick. De quoi remettre en scène les meilleurs moments du dessin animé de Nickelodeon. Le pack inclus même les minifigures des personnages ainsi que de Gary, le fameux escargot de compagnie de notre cuisinier star.

Dans la droite lignée des précédents sets tirés de dessins animés, en particulier celui des Simpson, le set LEGO Bob l'éponge Bikini Bottom est tel que les fans pouvaient en rêver. Ce sera à coup sûr une pièce de choix à ajouter à votre collection dès le 1er septembre 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes.



© The LEGO Group.

Tous les détails du set 11386 Bob l’éponge Bikini Bottom

Ce nouveau set LEGO fraîchement annoncé arrivera donc à point pour la rentrée. Vous aurez alors tous le loisir de redonner vie à l'univers de Bob l'éponge grâce à ces maisons qui vous donnent aussi accès à leur intérieur. De plus, le pack comprend plein de détails. Par exemple, vous pouvez tenter la conduite du bateau-mobile de Bob ou même vous lancer dans la pêche à la méduse. C'est vraiment le cadeau idéal pour n'importe quel fan du dessin animé culte !

Référence : 11386

: 11386 Nombre de pièces : 1 794

: 1 794 Minifigures : 4

: 4 Dimensions : 24 cm de haut, 54 cm de large et 13 cm de profondeur

: 24 cm de haut, 54 cm de large et 13 cm de profondeur Âge : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er septembre 2026

: 1 septembre 2026 Prix : 209,99 €



Bob l’éponge : Bikini Bottomà partir de 209,99 € chez LEGO®

