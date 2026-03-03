Prime Video ajoute des nouveautés variées cette semaine mais surtout un film culte à voir absolument au moins une fois dans sa vie. C'est un vrai classique qui a marqué l'histoire du cinéma.

Prime Video fait le plein de nouveautés en mars 2026, et il commence dès cette semaine à charger son catalogue. Après avoir su créer l'événement avec quelques-uns de ses programmes récents, comme le thriller 56 jours, la plateforme prépare une nouvelle fournée de films et séries. Cette semaine, on retrouvera plusieurs films, certains pour toute la famille, mais aussi un grand classique et une nouvelle série.

Oui, nous avons triché en comptant également le dimanche 1er mars.

Tous les films Prime Video de la semaine du 1er au 8 mars 2026

La plateforme d'Amazon cherche à faire plaisir à tous les âges cette semaine et ajoute donc un film Bob l'éponge à son catalogue pour les plus jeunes, mais aussi deux films de La Famille Adams pour les plus grands. Mais cette semaine, ce sont surtout les adultes qui seront gâtés avec l'arrivée d'un grand classique dans le catalogue Prime Video : Heat.

Le film de Michael Mann a marqué l'histoire du cinéma et d'ailleurs sa grande scène d'action est encore une référence de nos jours. Heat raconte l'histoire de braqueurs dont les plans vont complètement partir en vrille et d'une chasse à l'homme, un jeu du chat et de la souris entre un malfaiteur stratège et un policier que rien n'arrête. Au casting, on retrouve de très grands noms comme Val Kilmer, Robert de Niro ou encore Al Pacino pour ne citer qu'eux. Heat sera disponible sur Prime Video dès le 6 mars prochain.

01/03 Bob l'Éponge, le Film La Famille Addams 1&2

06/03 Gad Elmaleh - Lui-Même Time Out Heat



Toutes les séries de la semaine du 1er au 8 mars 2026

Côté séries, il n'y aura qu'une seule nouveauté sur Prime Video, Young Sherlock, réalisé par Guy Ritchie. La série met en vedette le jeune acteur Hero Fiennes Tiffin, notamment vu dans la saga de films pour ado After. Il interprète ici le légendaire Sherlock Holmes tout juste âgé de 19 ans et sans aucune expérience, qui sera confronté à son premier mystère, celui d'un meurtre à l'Université d'Oxford. Cette nouvelle adaptation du célèbre détective arrivera sur Prime Video le 4 mars 2026.