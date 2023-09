Les nouvelles collections de LEGO suscitent toujours autant d'engouement à chaque lancement significatif, attestant que le petit univers des briques a encore de belles années devant lui. En effet, l'univers créé par l'entreprise danoise est devenu un élément fondamental de la pop culture, se diversifiant à travers une multitude de projets allant des jeux vidéo aux films, en passant par... les séries télévisées.

LEGO frappe encore fort

Justement, en parlant de séries LEGO, nous apprenons grâce à un tweet de Marvel Studios qu'un nouveau film d'animation, baptisé LEGO Marvel Avengers : Code Red, sera disponible sur Disney+ le 27 octobre 2023. L'annonce révèle également une affiche teaser du film, mettant en scène des briques rouges qui forment le logo des Avengers. Tout un programme. Hélas, qui ne dit pas grand chose de plus.

Eneffet, à l'heure actuelle, il est encore incertain si le film adhérera au canon du MCU ou s'il s'inscrira dans la lignée des précédents courts métrages LEGO Marvel, reconnus pour leurs aventures humoristiques et décalées mettant à l'honneur les héros marquants de l'univers. Le premier volet de cette série, intitulé Lego Marvel Superheroes : Maximum Overload, a été lancé en 2013 et se composait de cinq épisodes de cinq minutes chacun.

Un beau tesing pour un film d'animation.

Depuis, Marvel a ajouté à cette gamme des courts métrages indépendants d'une durée de 20 minutes, incluant Avengers Reassembled en 2015, Guardians of the Galaxy en 2017, et Black Panther Trouble in Wakanda en 2018. Bien que la qualité puisse varier d'un film à l'autre, il est évident que l'univers LEGO se marie harmonieusement à divers autres univers, apportant à chaque fois une touche d'humour qui peut plaire ou déplaire selon les goûts de chacun. Avengers oblige, on peut tout de même s'attendre à retrouver Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et Black Widow.

Une belle réussite

La réussite de LEGO dans le domaine des produits dérivés est indiscutable. Depuis des décennies, l'entreprise danoise a diversifié sa gamme de produits pour devenir un acteur majeur non seulement dans le secteur du jouet, mais également dans les médias et le divertissement, y compris dans le domaine des jeux vidéo. De plus, le géant du jouet a collaboré avec de nombreuses entreprises et créateurs réputés, donnant naissance à des collections exclusives et souvent limitées, ce qui amplifie son attrait et sa renommée. Si l'on ajoute à cela des produits pour toutes les tranches d'âge, des plus jeunes aux adultes, LEGO est devenu un phénomène quasi inarrêtable. Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, Dune, Mario... La folie ne s'arrêtera jamais.

