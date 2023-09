Comme toujours, LEGO a dans ses cartons de nombreuses licences à exploiter. On pense notamment à Harry Potter, Mario, Stranger Things et bien entendu... Star Wars. C'est d'ailleurs à cette saga que l'on va s'intéresser aujourd'hui puisque le constructeur de jouets danois vient de lancer un tout nouveau vaisseau spatial. Assez grandiose, aussi bien dans le fond que dans la forme. Voyez plutôt.

LEGO surfe encore sur Star Wars

LEGO s'intéresse à Star Wars Clone Wars et présente le croiseur d'assaut de classe Venator de la République. Les fans de la franchise le connaissent bien, c'est l'ancêtre du Star Destroyer de l'Empire Galactique. Dans l'univers étendu, c'est un vaisseau de guerre triangulaire d'environ 1155 mètres de long. Il est armé de huit tourelles turbolasers lourdes, de deux turbolasers moyens, de 52 canons laser de défense, de quatre tubes lance-torpilles et de six projecteurs de rayons tracteurs. Il est également équipé d'un bouclier déflecteur robuste. Bref, c'est un monstre qui donne du fil à retordre aux forces séparatistes. Forcément, en LEGO, ça envoie du lourd.

Pour représenter toute sa puissance, le modèle mesure plus de 109 cm de long et est équipé de nombreux détails authentiques, comme les rayures rouges, la passerelle de commandement et le hangar contenant une maquette en briques d'une canonnière de la République. Pour ne rien gâcher à la fête, le modèle est également livré avec deux minifigurines LEGO du capitaine Rex et de l'amiral Yularen. Deux personnages bien connus de la série d'animation Clone Wars.

Pour le reste des informations essentielles à connaître :