Le set LEGO le plus massif s'inspirant d'une licence légendaire dans son domaine a leaké, et il s'agirait en prime d'une grande première pour la franchise.

Alors que LEGO prépare un arrivage massif de nouveaux sets dans les prochains mois, voilà qu'un nouveau à venir a priori prochainement a fait l'objet d'un leak. Il s'agira à bien des égards d'une grande première pour la licence collaborative dont elle provient, avec le prix massif de 650 euros qui va avec. Malgré tout, les fans de briques et de la licence semblent être prêts à mettre la main à la poche au vu de la qualité présumée de l'ensemble.

Un nouveau leak montre que LEGO aurait encore frappé fort

Tandis que LEGO n'a encore fait aucune annonce officielle concernant la date de sortie ou la taille du produit, un aperçu en avant-première d'un magazine à paraître nous a peut-être permis d'entrevoir le set, son prix et justement sa potentielle fenêtre de sortie. Il semblerait que la fuite provienne du site The Brick News, bien qu'on ignore comment ils ont pu se procurer ce qui semble être un prochain numéro du magazine LEGO. Quoi qu'il en soit, ses pages confirment non seulement l'arrivée d'un nouveau set Seigneur des Anneaux, mais aussi ses dimensions impressionnantes et son prix exorbitant de 649,99 euros.

Le set LEGO Seigneur des Anneaux leaké en question, numéro présumé 11 377, a en tout cas suscité un certain engouement auprès des fans, puisqu'il s'agit d'une représentation en briques de la mythique forteresse Minas Tirith du Gondor. On peut également apercevoir quelques figurines a priori incluses avec le set, dont Gandalf le Blanc sur Gripoil et des soldats du Gondor. À bien des égards, il devrait s'agit du plus gros set estampillé Seigneur des Anneaux à ce jour, avec un prix qui reflète bien cet état de fait : 649,99 euros.

Selon les informations glanées par The Brick News avec ce magazine LEGO à paraître, le set Minas Tirith pourrait par ailleurs arriver pas plus tard que ce 1er juin 2026. Il convient toutefois de prendre toutes ces informations avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation officielle, qui ne devrait en principe pas tarder.

© LEGO

Source : The Brick News