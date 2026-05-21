Vous pensiez les surprises terminées ? Loin de là si l’on se fie aux nouveaux leaks de LEGO, qui semble définitivement vouloir partir à la conquête du cœur des fans de Pokemon.

Il y a tout juste deux jours, nous vous faisions part d’un leak ayant une nouvelle fois touché LEGO, en soulignant alors à quel point la firme semble avoir bien du mal à garder ses futurs sets Pokemon secrets depuis le début de l’année. Et nous ne pensions pas si bien dire. Car après avoir eu vent, avec un peu d’avance, de l’arrivée d’un monstrueux set de 1 190 pièces à l’image d’Arcanin en août prochain, voilà que trois sets Pokemon supplémentaires se retrouvent déjà sur la toile, toujours sans annonce officielle de la part de LEGO.

Les leaks continuent pour LEGO Pokemon avec 3 nouveaux sets

C’est que la compagnie toute faite de briques doit préparer quelque chose de colossal pour les fans de la licence au vu des nombreux projets à venir dans les prochains mois. Et comme le prouvent ces nouveaux leaks, il semblerait qu’il y en ait alors pour tous les publics. Car après Arcanin, la future Pokéball de 2 239 pièces, ou encore les derniers sets Pokemon disponibles depuis février dernier, il apparaît que les pièces en question seront cette fois-ci destinées à un plus jeune public, dont la tranche d’âge s’étend de six à huit ans.

Cela comprendra alors un premier set de 198 pièces mettant en scène Salamèche et Racaillou en plein affrontement dans une caverne ; un deuxième set de 88 pièces mettant en scène Rondoudou en plein concert ; et enfin un troisième set au nombre de pièces incertain mettant en scène un affrontement effrayant entre Ectoplasma et Osselait. En sachant que, à l’instar des précédents leaks ayant touché LEGO, tout porte à croire que leur sortie est planifiée pour le mois d’août, avec l’ensemble des autres sets Pokemon.

Notons également que dans le cas présent, tous bénéficieront pour l’occasion de la nouvelle technologie SMART Play, annoncée par la firme en début d’année comme « sa plus grande évolution depuis toujours ». De quoi appuyer l’idée que ces sets sont surtout destinés à un jeune public, donc, même si tous les fans de Pokemon pourront évidemment en profiter. Reste juste à découvrir le prix qu’il en coûtera pour se les procurer, en espérant que LEGO reste raisonnable sur la question. Gageons que nous aurons la réponse prochainement.

Source : X