Takeru Hokazono serait-il le nouveau Gege Akutami ? Kagurabachi pourrait devenir la nouvelle référence incontournable après Jujutsu Kaisen. En tout cas, le manga est déjà bien parti pour y parvenir. Mais il manque encore quelque chose pour que la popularité du titre publié depuis 2023 explose. Ou du moins, il « manquait ». Car les récents leaks viennent de se concrétiser. L'officialisation qui faisait rêvait les fans est enfin là.

Le “nouveau Jujutsu Kaisen” va exploser à l'écran

Au départ, tout est parti d'un troll. Lorsque Kaburabachi pour que le Weekly Shōnen Jump, certains ont voulu se moquer des superlatifs en le qualifiant comme le « nouveau Jujutsu Kaisen »1. En réalité, ils ne savaient pas si bien dire. Ces railleries ont contribué à faire du titre un succès immédiat. Succès qui s'est confirmé sur la durée et qui n'en est qu'à ses débuts.

En effet, Kagurabachi va de nouveau trancher dans le vif avec cette grande annonce. Après les leaks, c'est désormais officiel : l'œuvre de Hakazono va enfin avoir droit à son anime. La série débarquera dans un an exactement, en avril 2027. Un rendez-vous qui confirmera ou non s'il est bien le digne successeur de Jujutsu Kaisen. Mais déjà, certains internaute préviennent : « Vous n'imaginez pas ce qui va vous tomber dessus »2.

© Shōchiku et Cypic.

Que peut-on attendre de l'anime Kagurabachi ?

Si Kagurabachi est à ce point comparé à Jujutsu Kaisen, c'est aussi parce qu'au-delà de sa publication dans le Shonen Jump, c'est un manga mature qui ne prend pas de pincettes. On y suit l'histoire de Chihiro Rokuhira, un fils de forgeron dont le père a été brutalement assassiné. Mais le garçon est bien décidé à se venger en utilisant l'une des armes qui ont valu à son paternel de disparaître.

Pour mener à bien le projet d'adaptation, on peut compter sur le savoir-faire du studio CyPic. À la tête de l'équipe, on retrouve le réalisateur Tetsuya Takeuchi, qui a travaillé sur certains des plus grands animes de ces dernières années, de Bleach à Naruto, en passant par Hunter x Hunter (2011) et Sword Art Online. On peut alors s'attendre à une animation de haute volée. Enfin, on aura le plaisir d'entendre l'acteur Taihi Kimura dans la peau de Chihiro. Sa voix vous dira peut-être quelque chose puisqu'il double également dans Nippon Sangoku, qui vient de sortir, et dans le jeu The Hundred Line.