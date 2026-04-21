Le manga Jujutsu Kaisen a récemment tiré sa révérence, vive Kagurabachi, scanderont certains fans. Pour beaucoup de lecteurs, le dernier manga en vogue est le digne successeur de l'œuvre de Gege Akutami et sa popularité ne cesse de croître depuis sa parution en septembre 2023. Trois ans plus tard, la vendetta de Chihiro Rokuhira, fils de forgeron qui part sur les traces de sorciers qui ont assassiné son père, se fait encore attendre sur petit écran, mais cela pourrait prochainement changer. Une grande annonce se prépare.

Voici quand l'anime de Kagurabachi serait annoncé

Les rumeurs les plus insistantes semblent désormais sur le point de se confirmer. Depuis près de deux ans, il se murmure en effet que le dernier manga phénomène allait lui aussi par l’inévitable case adaptation animée. Le projet serait ainsi chapeauté par CyPic, studio notamment connu pour The Summer Hikaru Died, et coproduit par CyberAgent et Shochiku. Le média japonais Tokyo Keizai et un insider fiable dans l’univers des anime s’accordent sur une diffusion de l’anime de Kagurabachi en 2027. La logique voudrait alors qu’une annonce soit faite d’ici la fin de l’année, et elle devrait finalement avoir lieu ce 27 avril 2026.

L’éditeur du manga a en effet envahi plusieurs espaces publicitaires au Japon pour donner rendez-vous aux fans de Kagurabachi à cette même date pour une grande annonce, avec un message pour le moins grandiloquent : « Une nouvelle ère est sur le point d’être ouverte », promet l’éditeur, rien que ça. Celui qui est considéré comme le successeur spirituel de Jujutsu Kaisen pourrait assurément créer l’événement avec un anime, si tant est que la qualité d’animation et de mise en scène soit elles aussi au rendez-vous. On espère que quelques extraits vidéos viendront dissiper tout doute lors de cette grande révélation. A condition qu’il s’agisse bien de l’annonce de l’anime de Kagurabachi, mais on doute qu’autant de moyens soient déployés simplement pour annoncer la fin des flashbacks dans le manga. Le rendez-vous est pris.