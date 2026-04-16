Ce manga qui cartonne depuis 3 ans, véritable successeur à Jujutsu Kaisen, aurait bientôt droit à son anime. L'espoir des fans vient d'être relancé par un énorme leak.

Difficile de trouver les héritiers les plus solides des shōnen cultes des années 2000-2010. Cependant, plusieurs mangas se sont largement démarqués dernières. On pensera sans peine à Jujutsu Kaisen, qui a toutefois tiré sa révérence très récemment, au grand désespoir des fans. Cela dit, l'œuvre de Gege Akutami pourrait bien avoir trouvé son successeur, un certain manga du nom de Kagurabachi. Ce dernier serait même prêt à voir sa popularité à exploser si on en croit ce nouveau leak.

Après Jujutsu Kaisen, un nouvel anime phénomène ?

Dès son lancement, il a battu certains des titres pourtant les plus robustes des années 2020. Battant Spy x Family, Boruto et même Dragon Ball Super dans les tops de popularité sur MANGA Plus en 2023, Kagurabachi est déjà envisagé comme l'héritier spirituel de Jujutsu Kaisen.

Lauréat d'un Next Manga Awards en 2024, Kagurabachi est un des titres phares de Shūeisha. Édité en France par Kana depuis 2 ans, beaucoup y voient une œuvre au potentiel aussi prometteur que Jujutsu Kaisen à ses débuts. Ayant déjà dépassé les 3 millions d'exemplaires vendus à l'été 2025 avec son 9ᵉ tome, il ne manque plus qu'une chose maintenant : un anime.

Des bruits de couloir font état d'un projet d'adaptation de Kagurabachi depuis 2024. La première fois que nous avons entendu parler de l'anime du successeur de Jujutsu Kaisen, c'était via le média japonais Tokyo Keizai. Or, Sugoi LITE, compte X spécialisé dans les leaks d'anime, vient de corroborer ces informations.

Selon les rumeurs, l'anime Kagurabachi serait en production chez CyPic, à qui on doit notamment The Summer Hikaru Died. La série serait co-produite par CyberAgent et Shochiku. Enfin, elle serait prévue pour une diffusion courant 2027. Plus qu'un an donc avant de découvrir l'héritier de Jujutsu Kaisen. Or, les fans y voient déjà « l'anime le plus attendu de ces dernière années »1.

De parle Kagurabachi, le nouveau carton Shūeisha ?

Publié depuis septembre 2023, Kagurabachi a connu une notorité exceptionnelle avant même sa sortie. Des détracteurs relayaient avec ironie l'idée que ce serait l'héritier du Big 3 (le trio de manga cultes formé par Naruto, One Piece et Bleach). Si l'histoire doit encore nous le confirmer, il est déjà considéré comme une sorte de successeur spirituel à Jujutsu Kaisen.

Et pour cause, comme Jujutsu Kaisen, Kagurabachi aborde des thèmes durs avec maturité. Scénarisé et dessiné par Takeru Hokanozo, le manga raconte la vendetta de Chihiro Rokuhira. Fils de forgeron, le jeune homme s'empare d'une épée magique léguée par son père afin de venger ce dernier, assassiné par des sorciers.