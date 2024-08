Universal Pictures a enfin dévoilé les premières images de Jurassic World Rebirth, le septième film de la célèbre franchise, avec Scarlett Johansson et Jonathan Bailey en tête d'affiche. Ce nouvel opus, réalisé par Gareth Edwards, promet de redonner un souffle nouveau à l'univers des dinosaures.

Jurassic World Rebirth, un nouveau départ

Ainsi, l'intrigue de Jurassic World Rebirth se déroule cinq ans après les événements de Jurassic World Dominion. Dans ce monde devenu hostile, les dinosaures ne survivent plus que dans des environnements tropicaux isolés, où le climat leur est encore favorable. Parmi ces créatures, trois dinosaures géants détiennent un secret précieux : leur ADN pourrait permettre une avancée médicale révolutionnaire. Bref, du classique qui ne va pas non plus trop chambouler les fans.

En fait, Scarlett Johansson incarne Zora Bennett, une experte en opérations secrètes. Elle est chargée de mener une mission périlleuse pour extraire l'ADN des dinosaures restants. Elle est accompagnée de Duncan Kincaid, interprété par Mahershala Ali (Moonlight, Green Book). Mais aussi du Dr Henry Loomis, un paléontologue joué par Jonathan Bailey (Bridgerton). Rupert Friend (Homeland) incarne Martin Krebs, le représentant du conglomérat pharmaceutique finançant l’expédition. L’équipe est complétée par Philippine Velge (Station Eleven) et Bechir Sylvain (BMF). Ainsi que Ed Skrein (Deadpool).

Une rencontre inattendue

Attention, si vous voulez garder un peu de mystère, ce qui va suivre donne déjà des indications sur le scénario ; c'est purement officiel. On apprend donc que leur mission prend une tournure inattendue lorsqu'ils rencontrent une famille dont le bateau a été attaqué par des dinosaures marins. Ensemble, ils se retrouvent piégés sur une île mystérieuse, où ils découvrent un secret terrifiant gardé depuis des décennies. Manuel Garcia-Rulfo joue le rôle du père de famille, aux côtés de Luna Blaise, David Iacono et Audrina Miranda.

Enfin, Jurassic World Rebirth est produit par Frank Marshall et Patrick Crowley. Avec toujours Steven Spielberg en tant que producteur exécutif. Sa sortie en salles est prévue pour le 2 juillet 2025.





Source : Universal Studios