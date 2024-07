Que nous réserve Gege Akutami cette semaine dans Jujutsu Kaisen ? La tension est à son comble depuis quelques temps, les derniers chapitres décrivant un affrontement de tous les dangers face à l'antagoniste ultime de notre héros, Yuji Itadori, et ses comparses exorcistes. Alors, évidemment, les lecteurs attendent chaque fois la suite avec grande impatience. Justement, le chapitre 264 a leaké avant sa sortie. Découvrez avec nous ce qu'il vous réserve !

Que se passe-t-il dans le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 263 de JJK nous laissait en pleine bataille. Nous constations les difficultés de Yuta face à Sukuna. Cependant, le jeune homme ne manque pas de ressources et, plus encore, profite de l'appui de ses alliés. Hana a d'ailleurs fait son apparition pour prêter main forte aux Exorcistes.

Le combat continue donc dans le chapitre 264. Les premières pages montrent la cohésion parmi nos héros. De fait, Yuji frappe avec puissance le sol afin de déséquilibrer le Roi des Fléaux. Cela permet à Hana de diriger son échelle de Jacob sur lui. Mais, Sukuna réagit tout de suite, prenant de la hauteur pour tenter d'échapper à l'attaque.

Puisque l'échelle de Jacob est appliquée au territoire de Yuta, Sukuna parvient à s'en extirper. Il fonce vers son assaillante. Angel tente bien de la prévenir, mais c'est trop tard : l'ennemi est dans son dos, prêt à frapper ! C'est alors que Todo s'interpose, encaissant le coup à la place de Hana. Les deux alliés sont éjectés au loin. Sukuna le reconnaît, « cet homme est un véritable exorciste ».









Étant donné que les deux victimes ne sont plus en mesure de bouger, le Roi des Fléaux remet à plus tard son désire d'en finir avec Angel. Décidé à s'en prendre à eux à la place, il est surpris par Yuji qui jailli de l'échelle de Jacob. Le jeune exorciste lui saute dessus pour lui asséner un violent coup de poing. Il le rattrape ensuite par les chevilles et l'envoie valser contre un immeuble.

Dans sa dynamique, Yuji tente à nouveau d'arracher un pied à Sukuna. Cependant, celui ne se laisse pas faire. Il envoie l'exorciste valser. On s'aperçoit alors qu'il est parvenu à faire repousser les bras qui lui manquaient. Le Roi des Fléaux se déchaîne sur notre héros, qui n'abandonne pas pour autant et réplique dès qu'il en a l'occasion.

Un court flashback revient à ce moment-là sur l'enseignement de Gojo à Yuji. Le maître explique les avantages et les inconvénients des territoires pour les exorcistes. Retour au présent. Le jeune apprenti se prépare : c'est à son tour d'étendre son territoire pour toucher à coup sûr Sukuna. Le chapitre s'achève alors sur les deux adversaires, réunis dans une station inconnue. Nous y voyons le Roi des Fléaux sous sa forme Yujikuna tandis que Yuji s'adresse à lui : « Allons-y Sukuna ! ».

Où et quand lire la suite de JJK ?

Ce nouveau chapitre de JJK est vraiment dément ! Comme d'habitude, vous pourrez le lire en intégralité sur MANGA Plus le dimanche 28 juillet, à 17 heures. Il sera disponible pendant 3 semaines, de façon totalement gratuite et légale. Autre bonne nouvelle, le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen arrivera dès la semaine prochaine. Pas de pause cette fois, nous n'aurons donc pas à attendre trop longtemps pour découvrir ce qui va se passer entre Yuji et Sukuna.