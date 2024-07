Jujutsu Kaisen reprend enfin ! Après trois semaines de pause, l'auteur du manga, Gege Akutami, semble enfin remis sur pied. Malgré une fin surprenante pour le chapitre 262, les fans ont su patienter dans la compréhension. Les problèmes de santé des mangaka sont un véritable sujet d'inquiétude, que les lecteurs prennent au sérieux. Dès lors, c'est avec d'autant plus de plaisir qu'ils replongent dans l'histoire qui les fait vibrer chaque semaine. Et ils peuvent le faire dès à présent, grâce aux leaks du chapitre 263.

Que raconte le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen ?

Après deux chapitres résolument courts, Gege Akutami revient en petite forme.Il déploie cette fois la suite de son intrigue sur 13 pages, une longueur toujours un peu en-dessous des standards, mais qui restent deux fois plus importante que précédemment. On peut donc se réjouir de ce retour ! Et, comme chaque semaine, l'internaute Myamura (@Go_Jover) partage les fuites pour nous raconter les nouveaux événements.

Apparemment, nous serions ici face à une parution plutôt fait plutôt office de partie 2 au chapitre 262. Et, pour annoncer la couleur, cette “2e partie” s'ouvre sur une illustration de Yuta, au cœur des enjeux ces dernières semaines.

Le combat reprend ici de plus belle entre Yuta et le terrible Sukuna. Rappelez-vous, le premier profite de son transfert dans le corps de feu son maître, Gojo Satoru. Toutefois, il ne parvient pas à en exploiter la pleine puissance. Cela ne l'empêche pas d'attaquer brutalement le roi des Fléaux. Il lui faut toutefois s'adapter à cette enveloppe charnelle qui n'a pas tout à fait les mêmes proportions que son ancien corps, si bien qu'il est perturbé par la taille de ses nouveaux membres.

De son côté, Sukuna perçoit ce trouble chez son adversaire. Il se questionne sur la capacité de Yuta à utiliser les techniques maudites de Gojo. Mais, il finit par comprendre que, dans l'immédiat, il n'est capable que d'utiliser le pouvoir Limitless. Il commence alors à comprendre ce que pourrait être le plan du jeune exorciste, se rappelant du Hollow Purple du maître...

Gojo utilisant son Hollow Purple. © Gege Akutami / MAPPA.

S'ensuit un cours flashback. Nous y voyons Gojo, qui reprend Yuta sur inconsistance de son énergie occulte pendant leur entraînement. Cependant, le maître est repris par Maki et les autres amis de Yuta, qui défendent le jeune apprenti, épuisé.

L'action reprend ensuite. Le jeune exorciste se prépare à employer la fameuse technique de son maître. Mais, Sukuna ne compte pas le laisser faire. Il se jette alors sur lui. C'était sans compter sur les ressources de Yuta, qui utilise le Sort originel Bleu. Un enregistreur apparaît près du Roi des Fléaux. La voix de d'Inumaki en sort, criant « Ne bouge pas ! ». Ça y est ! Sukuna est désorienté un court instant, ce qui permet à Yuta de déployer le Hollow Purple.

Où et quand lire la suite de JJK ?

Enfin ! Nous allons pouvoir lire le nouveau chapitre de Jujutsu Kaisen très bientôt. Il sera accessible en ligne gratuitement et légalement sur MANGA Plus dimanche prochain, à 17 heures. Il sera disponible pour une durée de trois semaines. Notez enfin qu'aucune pause n'est à prévoir après le chapitre 263. Nous découvrirons donc vite la suite de l'affrontement entre Yuta et Sukuna.