Comme on s'y attendait, la suite du manga Jujutsu Kaisen a leaké sur le web. Après les événements du dernier chapitre, le 261e n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, il ne mettra pas tout le monde d'accord.

Plusieurs shōnen-phares du moment voient des événements de grande ampleur se dérouler. My Hero Academia, One Piece et bien sûr Jujutsu Kaisen mélangent combats d'exception et révélations très attendues. Dans le troisième, cela fait plusieurs semaines qu'un affrontement de taille se tient. Dès lors, les lecteurs attendent chaque nouveau chapitre avec impatience.

De fait, depuis plus d'une dizaine de chapitres, le manga de Gege Akutami a entamé un combat de grande envergure contre le principal antagoniste de l'œuvre : Sukuna. Le dernier chapitre nous laissait sur un cliffhanger des plus inattendus. Les lecteurs ont donc d'autant plus hâte de découvrir la suite, qui a déjà fuité via @Go_Jover et @pewpiece sur le réseau social X. Alors, passons les prochains événements en revue.

Un retournement inattendu dans la suite de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 260 de Jujutsu Kaien voyait enfin Sukuna être mis en difficulté par l'alliance de Yuji et Todo. Mais on ne défait pas le Roi des démons comme ça. Celui-ci résiste malgré tout avec force, jusqu'à une attaque surprenante d'un personnage que nous pensions disparu... Serait-ce bien Gojo qui est apparu pour frapper Sukuna ?

Le chapitre 261 démarre d'abord avec l'intention de Yuji d'attaquer Sukuna en plein cœur. Puis, coup d'œil sur ce dernier observant celui qu'il reconnaît comme étant Gojo. Mais il essaie de repousser cette idée, puisqu'il a tué l'homme de ses propres mains, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de qui il a véritablement devant lui : Yuta Okkotsu.

Grâce à la technique du Kenjaku, Yuta a effecitvement pris contrôle du corps de son maître. Le manga opère un retour en arrière immédiat avec un flashback. On apprend alors le plan conçu par le jeune exorciste. Hakari lui a imposé de n'utiliser cette technique qu'en ultime recours. Mei Mei, quant à elle, révèle les risques qu'impliqueraient d'user des pouvoirs de Gojo, dont la mort.

Mais, Yuta accepte le danger, s'il n'y a pas d'autre option. Maintenant que Gojo n'est plus là, il se dit prêt à endosser le rôle du « monstre » pour venir à bout de Sukuna, puisque personne d'autre ne semble vouloir en arriver là. Pour appuyer son propos, nous avons également un aperçu de la conversation entre l'élève et le maître discutant des possibles origines du jeune homme, à savoir que Yuta pourrait être un descendant de Sugawara. Un avantage que Gojo l'a incité à utiliser à l'avenir.

La suite du flashback nous transporte au moment crucial dans le plan de Yuta. Après avoir été mortellement attaqué par Sukuna, il explique à ses camarades ce qu'il attend pour la suite des opérations. Ainsi, le chapitre 261 s'achève sur un retour dans le présent. Nous voyons Sukuna et Gojo/Yuta prêts à étendre chacun leur domaine. Le narrateur conclut alors en assurant que le maître de nos jeunes exorcistes avait déjà trouvé la solution pour contrer le Roi des démons. Grâce à son corps, son élève y parviendra-t-il par lui-même ?

© Pew.

Où et quand lire le chapitre 261 de JJK ?

Ce n'est peut-être pas la suite que tout le monde attendait. Néanmoins, elle apportera de nouveaux éléments pour redynamiser le combat avec Sukuna. Nous aurons donc le plaisir de la retrouver gratuitement et légalement ce dimanche 26 mai, vers 16 heures, sur la plateforme MANGA Plus. Elle sera disponible pendant un mois.

Toutefois, il faudra faire preuve de patience par la suite. De fait, Jujutsu Kaisen sera en pause la semaine prochaine. Nous ne devrions donc pas avoir d'aperçu du chapitre 262 avant le jeudi 6 juin. Nous ne manquerons ébvidemment pas de vous tenir au courant.