Les premiers avis sur Joker 2 : Folie à Deux sont tombés ! Une rédemption pour l'univers DC après l'excellent The Batman ? Pas vraiment selon les retours de la presse.

Joker 2 : Folie à Deux sortira le 2 octobre 2024 en France et il est déjà très attendu. Après The Batman, et surtout le succès du précédent film, Warner Bros Pictures pourrait réitérer son exploit et amasser des centaines de millions de dollars. L'ajout seul au casting de Lady Gaga pourrait même être un véritable moteur pour battre les recettes du premier long-métrage qui étaient d'environ 1 milliard de dollars. Est-ce que ce sera le cas ? C'est une autre histoire car les critiques qui viennent de paraitre pourrait desservir cette suite.

Les premiers avis de Joker 2 sont tombés, ça divise

Lady Gaga, Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Philips se sont rendus à la Mostra de Venise 2024 pour présenter Joker 2 : Folie à Deux. Une fois les lumières rallumées, les équipes ont eu le droit à une (très) longue standing ovation de 12 minutes. Un public poli ou conquis ? Peut-être un peu des deux. Dans le même temps, les premiers avis sont arrivés et c'est la douche froide. À l'heure de publier cet article, le score Rotten Tomatoes est à 61% pour 44 critiques de la presse spécialisée. En comparaison, le premier film n'est certes pas beaucoup plus haut, mais avec 601 retours de la presse.

Pour Vanity Fair, Joker 2 pourra être perçu comme un doigt d'honneur. « La sombre suite de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, est un doigt d'honneur à celles et ceux qui souhaitaient que cela raconte quelque chose de pertinent au sein de la saga ». « Selon le point de vue, cet exercice de démythification est soit audacieux, soit d'une suffisance irritante, mais il n'est certainement pas très amusant » estime BBC qui ressort très déçu et juge même le film « inutile ».

Joker 2 Folie à Deux est une suite qui ne prend trop peu de risque d'après Variety. « Joker 2 est peut-être ambitieux et superficiellement extravagant, mais fondamentalement, c'est une suite qui prend peu de risque ». Dans les critiques négatives, la partie musicale sembler diviser. Parmi tous les avis, on peut quand même trouver du positif comme chez TheWrap. « Folie à Deux le film le plus intéressant sur Arthur Fleck ».

Source : Rotten Tomatoes.