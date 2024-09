C’est assurément l’un des films les plus attendus de l’année, Joker 2 : Folie à deux arrive dès le mois d’octobre dans nos cinémas. À l’affiche, un Joaquin Phoenix plus fou que jamais et une Lady Gaga tout aussi cinglée et hardcore dans la peau de Harley Quinn. C’est d’ailleurs ce personnage qui est attendu au tournant, puisqu’on le sait, il s’agira d’une relecture de la célèbre compagne du Joker. Mais c’était bien là la marque de fabrique du premier film.

En 2019 sortait Joker, un film qui, comme son nom l’indique, est focalisé sur le fameux grand méchant complètement fou de l’univers DC. Habituellement, on voit le clown criminel affronter Batman et faire exploser tout un tas de trucs dans une grandiloquence qui lui va très bien. Mais avec le film Joker de Todd Phillips, c’est complètement différent.

Une nouvelle bande-annonce toujours prometteuse pour Joker 2

Loin, très loin des blockbusters du DCU, c’est Joaquin Phoenix, une hyper star reconnue pour ses talents d’interprète, qui entre dans la peau du psychopathe avec une tendresse noire et une violence remarquable. Il est dingue, il est cassé, brutal mais aussi touchant. Le Joker de Phoenix a convaincu tout le monde, et le film est un carton.

Une suite est donc vite mise en chantier. Toujours pas de CGI en pagaille et de héros masqués. Ici, le Joker est une nouvelle fois au centre du long métrage, mais il partagera aussi son temps à l’écran avec Harley Quinn. Elle, c’est Lady Gaga, une chanteuse qui performe depuis des années et qui nous a prouvé à maintes reprises qu’elle était aussi bonne actrice. On l’a vue dans American Horror Story ou encore dans le très bon A Star is Born. Elle rempile ici avec un rôle qui lui va à merveille. Une femme brisée, folle à lier, vulgaire et violente, qui voue un vrai culte au Joker. Dans Joker : Folie à Deux, la chanson aura également une place de choix. On nous parle même d'une comédie musicale.

Pour le moment, difficile de voir dans quelle mesure ce sera le cas, mais ce qui est sûr, c’est que nos deux tourtereaux morbides chantent et dansent à l’écran. Le nouveau teaser fraîchement publié sur la toile en témoigne, ça s’annonce grandiose. Quelques minutes suffisent pour nous promettre le meilleur. Difficile à dire s’il sera à la hauteur du premier opus, mais dans tous les cas, le réalisateur, toujours Todd Phillips, compte bien continuer sur la même ambiance que celle du premier épisode. Ultra prometteur donc.