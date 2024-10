Joker 2 Folie à Deux connait un lancement catastrophique et très alarmant. Le long-métrage DC pourrait même se faire dépasser à cause de la sortie d'un film qui rencontre un gros buzz.

Les premiers avis très décevants de Joker 2 ont peut-être scellé son sort avant même la sortie officielle. Pour le moment, c'est un échec avec un démarrage à 40 millions de dollars pour son week-end d'ouverture aux États-Unis. C'est deux fois moins - même un peu plus à vrai dire - que les recettes enregistrées par le précédent film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Et ce malgré la présence de Lady Gaga qui aurait dû être un argument de taille au regard des fans que la chanteuse est capable de rassembler.

Joker 2 Folie à Deux prêt à être éjecté par LE film du moment

On ne veut pas être des oiseaux de mauvais augure, mais la sortie de Joker 2 est pour l'instant une catastrophe mondiale. En effet, le démarrage très compliqué se confirme également en France avec seulement 602 000 entrées. En son temps, Joker avait attiré 1,6 millions de spectateurs la première semaine. Pire, pour son lancement, il ne fait que 131 948 entrées, contre 291 000, ce qui est même moins que le nouveau long-métrage d'animation Le Robot Sauvage qui crée quant à lui la surprise. Les retours à son égard sont positifs et 134 622 personnes se sont rendues en salles pour le voir dès le premier jour.

Mais d'après des analystes, Joker 2 Folie à Deux est même sur le point de se faire écraser par un film complètement WTF : Terrifier 3. Le troisième volet de la franchise de Damien Leone qui repousse visiblement encore les limites du gore, au point d'être visé par une interdiction aux moins de 18 ans chez nous. Une décision qui limite certes sa portée, mais qui accentue le buzz actuel autour de ce volet. Selon les estimations, Terrifier 3 pourrait avoir un week-end d'ouverture à 11 millions sur le sol américain.

Avec une telle performance, l'un des films les plus violents de ces dernières années pourrait éclipser Joker 2 Folie à Deux. Comment ? La suite des aventures d'Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), et de sa compagne de jeu Harley Quinn (Lady Gaga), pourrait voir ses recettes chuter de 60% voire 75%. Il ne récolterait alors que 9 millions de dollars, le faisant passer derrière Terrifier 3. On verra où le long-métrage DC en sera à la fin, mais c'est inquiétant.