Le très attendu Joker 2, aussi connu sous le titre Joker: Folie à Deux, n'a pas réussi à attirer les foules comme prévu. Avec seulement 40 millions de dollars de recettes lors de son week-end d’ouverture, le film est bien loin des attentes. Ce chiffre est d'autant plus surprenant quand on se souvient que le premier Joker, sorti en 2019, avait explosé les compteurs avec 96 millions de dollars dès ses premiers jours.

Un démarrage bien en deçà du premier film pour Joker 2

L'écart entre les deux films est frappant. Joker 2 a réalisé presque trois fois moins de recettes que le premier volet. Pourtant, ce dernier avait non seulement conquis le public, mais aussi les critiques, décrochant plusieurs Oscars et dépassant le milliard de dollars de recettes dans le monde. Avec un budget estimé à 200 millions de dollars pour cette suite, les attentes étaient forcément élevées. Mais, pour l’instant, le démarrage est très loin de remplir les promesses initiales.

Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c’est que le démarrage de Joker 2 est inférieur à celui de films déjà considérés comme des échecs au box-office. Par exemple, The Flash et The Marvels, deux films de super-héros qui n'ont pas vraiment convaincu, ont quand même fait mieux lors de leur sortie. Pire encore, les chiffres de Joker 2 sont proches de ceux de Morbius (39 millions de dollars), un film qui a été largement critiqué par le public et la presse.

Pourquoi un tel flop pour Joker 2 ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce démarrage timide. D’abord, la concurrence au box-office est rude, avec plusieurs sorties majeures en même temps. Ensuite, cette suite a pris un virage risqué en adoptant un format de comédie musicale, avec Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn. Ce choix artistique audacieux a pu déstabiliser certains fans du premier film, plus sombre et plus centré sur le personnage d’Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix.

Même si Joaquin Phoenix est de retour dans le rôle du Joker, cela n’a pas suffi à recréer la magie du premier film. Le côté surprise et l’attrait de découvrir une nouvelle vision du Joker ont probablement disparu, laissant place à une curiosité plus mesurée.

Source : discussingfilm