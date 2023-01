Mais qui va donc remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond ? L'annonce est en général un véritable événement avec son lot de contradicteurs et de mécontents ou au contraire de nombreux ravis. Les rumeurs sont nombreuses depuis plusieurs années, notamment autour de Idris Elba. Mais comme toujours autour d'une grande licence comme celle-ci, les informations vont et viennent et on ne sais jamais vraiment à qui se fier. Toutefois cette fois l'information semble bien réelle, un rencontre vient d'avoir lieu entre un acteur britannique et la production. L'acteur Aaron Taylor-Johnson entre officiellement en lice pour incarner 007.

Qui a les épaules pour incarner James Bond ?

Aaron Taylor-Johnson a rencontré les producteurs pour jouer le prochain James Bond. La réunion se serait bien passée.

Alors évidemment une réunion ne veut pas dire que Aaron Taylor-Johnson va devenir le prochain James Bond mais c'est tout de même un gros pas en avant. Pour mémoire, l'acteur s'est notamment fait connaitre pour incarner le personnage de Kick Ass. Si il y incarnait un peu un looser, il a depuis enchainé les succès comme dans Godzilla en 2014 ou encore très récemment dans Bullet Train au coté de Brad Pitt.

Comme toujours ce choix ne risque pas de plaire à tout le monde. Mais c'est un peu aussi le jeu. Dans le même ordre idée, l'acteur Lucien Laviscount est aussi en lice pour incarner 007. Cette fois on connait l'acteur surtout pour son rôle dans Emily in Paris. Les deux acteurs sont jeunes (30 et 32 ans) ce qui correspond aux rumeurs comme quoi la licence James Bond cherche à se rajeunir après un Daniel Craig qui incarne un 007 en fin de carrière.

Pour vous, quel acteur devrait incarner James Bond pour les années à venir ? Que pensez-vous de la possibilité de la présence de Aaron Taylor-Johnson dans le rôle ?