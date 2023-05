Avec les années, la saga John Wick est devenue un classique du film d'action. Notamment grâce à la présence à l'écran de Keanu Reeves qui réalise la plupart de ses cascades. Déluges d'art martiaux et de fusillades, l'épisode 4 était un peu la consécration de la franchise. Hélas depuis quelques semaines maintenant il n'est plus joué dans les cinémas français. Mais ce n'est que partie remise si vous n'avez pas pu profiter du film puisque celui-ci arrive très (très) bientôt.

John Wick défonce la porte de votre salon

Inutile de garder le suspens trop longtemps, Lionsgate a confirmé que John Wick : Chapter 4 sortira en version numérique le 23 mai 2023 , avant de passer sur Blu-ray et DVD le 13 juin. Un laps de temps particulièrement court pour un film qui fut pourtant un véritable carton au cinéma. Pour mémoire, le film avait fait 73,5 millions de dollars de recette aux USA en quelques jours. Et au total, début avril il avait réussi à accumuler 327 millions de dollars en ajoutant les recettes du reste du monde. Un vrai massacre du box office.

JW, l'épisode ultime

Entre la présence de John Wick qui se rend à Berlin, Osaka et surtout Paris et le casting 5 étoiles impressionnant à base de Donnie Yen, Bill Skarsgård et Hiroyuki Sanada, le film fut une franche réussite. D'ailleurs à ce niveau si vous voulez vous en faire un avis sans spoil on vous conseille notre critique de John Wick 4.

John Wick 5 au programme ?

Que ce soit au casting ou au niveau de la réalisation avec Chad Stahelski, personne n'est fermé à l'idée d'un épisode 5. Bien au contraire. Mais le duo réalisateur/acteur principal souhaite pour cela avoir LA bonne idée pour ne pas faire revenir John Wick vainement. Si un cinquième film n'est donc pour le moment pas prévu il y a de fortes chance de pouvoir en profiter un jour ou l'autre. Et en attendant vous aurez le droit au film spin-off Ballerina et à la série Continental.

Très récemment aussi nous avons pu apprendre grâce au média Collider qu'un tout nouveau film dans la franchise John Wick allait avoir lieu. On ne sait encore rien de celui-ci mais les rumeurs laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un long métrage sur le très charismatique personnage de Caine qui est incarné à l'écran par Donnie Yen.