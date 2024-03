John Wick se décline désormais en plusieurs projets, notamment des prochains films et un jeu vidéo. De plus, l'année dernière, nous avons également eu droit à la série Le Continental. Comme le succès est toujours au rendez-vous, peu importe le programme, une toute nouvelle série semble actuellement en préparation. Elle ne semble pas être liée à la précédente. Que sait-on à ce sujet pour le moment ? Est-ce plutôt prometteur ?

John Wick sort encore les flingues

Comme le rapporte le média Deadline, lors d'une récente déclaration lors de la conférence média de Morgan Stanley, le vice-président de Lionsgate, Michael Burns, a annoncé l'expansion de deux des franchises les plus importantes de la société : Twilight et John Wick. Ces deux séries emblématiques vont bénéficier de nouvelles déclinaisons sous forme de séries télévisées.

Lionsgate prévoit donc de transformer la franchise John Wick, avec Keanu Reeves, en série télévisée. Cette annonce fait suite à la série préquelle The Continental, qui comprenait trois épisodes traités comme des films d'une heure et demie chacun. Burns a révélé que l'accord conclu pour cette série avec Peacock et Amazon était de courte durée. On ne sait pas encore sur quel personnage elle pourrait porter.

D'autre part, la saga de films John Wick, mettant en vedette Reeves, a rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Le réalisateur de la franchise, Chad Stahelski, a mentionné la possibilité d'un retour de Reeves pour un cinquième film et a exprimé son intention de continuer les films aussi longtemps qu'il serait possible. Des plans sont également en place pour créer une série animée dans l'univers de John Wick, ainsi qu'une autre dérivée sur l'histoire du Bowery King. L'un des spin-offs, Ballerina, avec Ana de Armas en tête d'affiche, a déjà une date de sortie fixée au 6 juin 2025.

Ces expansions démontrent l'ambition de Lionsgate de développer davantage ses franchises à succès et de les adapter à différents formats pour toucher un public encore plus large. John Wick n'est donc pas prêt de mourir et même sans Keanu Reeves, tout semble encore possible. Reste à voir si la qualité sera toujours au rendez-vous malgré les années et que tout ne finisse pas par tourner un peu trop en rond.