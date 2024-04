L'attente pour la sortie du spin-off de John Wick, intitulé Ballerina, s'annonce longue pour les fans de Baba Yaga. Toutefois, lors de CinemaCon à Las Vegas, un aperçu particulièrement attendu a été dévoilé, mettant en scène Ana de Armas dans le rôle principal. Avec évidemment une très bonne surprise à la clé. De quoi créer l'enthousiasme dans la salle de cinéma.

John Wick et le spin-off qui tabasse

Ainsi, dans une séquence visiblement mémorable, le personnage de De Armas, Rooney, une ancienne ballerine devenue tueuse, pose une question chargée de sens à John Wick : «Comment puis-je commencer à faire ce que tu fais ?» La réponse de Wick, simple mais puissante, « On dirait que tu as déjà commencé » , a suscité une vague d'enthousiasme parmi le public de CinemaCon, confirmant l'engouement autour de ce croisement de personnages. Avec surtout la confirmation de la présente de Keanu Reeves dans le film. Même si c'était déjà plus ou moins acté.

Ballerina se déroule entre les événements des troisième et quatrième films de la saga John Wick. Le film promet d'explorer le passé de Rooney, entraînée au sein de la Ruska Roma, une des douze organisations criminelles internationales siégeant à la Haute Table, univers mythique de John Wick. Le film voit le retour d'Anjelica Huston dans le rôle de la Directrice, qui évoque le passé tumultueux de Rooney, soulignant la quête de vengeance qui l'anime suite aux injustices subies durant son enfance.

Le casting comprend également les retours d'Ian McShane et de feu Lance Reddick, respectivement dans les rôles de Winston, le propriétaire de l'hôtel Continental, et Charon, le concierge de l'hôtel. Un nouvel ajout notable est celui de Norman Reedus, connu pour son rôle dans The Walking Dead, qui prévient Rooney des dangers qu'elle s'apprête à affronter, soulignant l'intrigue dense et pleine de suspense du film.

Une mauvaise nouvelle dans le lot

Sous la direction de Len Wiseman et produit par des vétérans de la franchise tels que Chad Stahelski, Basil Iwanyk et Erica Lee, Ballerina s'annonce comme une extension dynamique de l'univers John Wick. Les séquences aperçues à CinemaCon promettent des scènes d'action époustouflantes, dont Rooney affrontant ses ennemis dans des combats rapprochés et utilisant un lance-flammes...

Hélas, on a pu apprendre aussi le report de la sortie du film au 6 juin 2025, annoncé par Adam Fogelson, président du groupe cinématographique Lionsgate, offre aux réalisateurs l'opportunité d'enrichir le film de scènes d'action supplémentaires. Un mal pour un bien donc...