John Wick 4 est pour bientôt et en attendant en plus de la bande annonce voici de quoi avoir sa double dose de Keanu Reeves.

Le très attendu John Wick 4 est attendu pour le 22 mars dans les salles françaises. L'occasion notamment d'admirer un casting 5 étoiles avec de nombreuses stars du cinéma d'action, mais pas que. On retrouve évidemment Keanu Reeves, le patron en personne mais aussi : Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins et Ian McShane. Rien que cela.

Cap sur l'action pure avec John Wick 4

Si c'était déjà le cas avec les 3 autres épisodes, ce John Wick 4 devrait franchir la barre encore plus haute et proposer des cascades et du contenu encore plus bluffant. C'est justement le postulat de départ de la vidéo ci-dessous qui dévoile les coulisses de l'action du film, avec ses arts martiaux, ses fusillades et ses courses poursuites. On peut notamment apprendre qu'il aura fallu pas moins de 12 semaines de préparation intense à Keanu Reeves pour le bien du rôle.

C'est notamment le cas pour son entrainement aux armes à feu évidemment mais aussi pour la conduite en voiture qui semble dépasser un tout autre niveau avec une scène autour de l'Arc de Triomphe. Le long métrage devrait notamment nous faire quitter les USA pour nous emmener en France et en Allemagne, mais pas que. Puisqu'une partie du tournage s'est déroulé à Osaka. Si l'on suit la logique du film c'est au Japon que se situe des membres éminents de la Grande Table, on peut d'ailleurs voir ci-dessus une scène de combat sur les toits qui se déroule dans le pays.