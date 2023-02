Le prochain John Wick 4 risque de tabasser sévère si l'on se fie aux différents trailers. Si l'action devrait aller encore plus loin que les trois premiers films, ce long-métrage détient un autre record.

Avec John Wick 4, Chad Stahelski et Keanu Reeves devraient exploser tous les compteurs du film d'action. Dans une interview pour Total Film, l'acteur de Matrix ou Point Break a indiqué s'être préparé et investi comme jamais sur le plan physique. Fusillades, courses-poursuites ou combats avec le maître Donnie Yen, ça devrait être explosif.

John Wick 4 a été le rôle physique le plus difficile que j'ai jamais eu de toute ma carrière jusqu'à présent. Ils m'ont vraiment formé pour être une « boîte à outils ». Nous avons amené les séquences en véhicules à un autre niveau, ce que j'aime beaucoup. Il y a des dérapages à 180°, des 180 en arrière et d'autres à 270°, des drifts... C'était réellement amusant de pouvoir apprendre et développer ces compétences dans le film.