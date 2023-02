Plus fort que jamais, John Wick est furax. Après avoir été "trahi" par Winston en plein cœur de New York, le tueur a trouvé refuge chez le Bowery King. Et pour ce quatrième épisode son parcours le mènera notamment à Berlin mais aussi et surtout à Paris comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessus.

John Wick 4 se castagne (encore)

Dans John Wick 4 l'acteur Keanu Reeves s'est entrainé plus fort que jamais. On sait qu'il a reprit l'entrainement du maniement des armes à feu mais il a aussi appris de nouvelles compétences en matière de conduite. Vous pouvez en avoir un bel aperçu ici.

La nouvelle bande annonce permet d'admirer de nouveaux plans dans notre belle capitale avec notamment une course poursuite sous l'Arc de Triomphe à bord de sa fameuse Mustang noire. De quoi impressionner quand on connait la mauvaise circulation dans le coin. Evidemment on peut aussi voir un morceau de la fusillade qui se déroule à Montmartre et qui promet d'être dantesque. D'une durée de 2h49, il devrait s'agir de l'épisode le plus long de la série.

Outre JW4, on devrait pouvoir aussi compter sur le spin-off Ballerina. Un projet de film dans lequel Keanu Reeves sera présent aux côtés de l'actrice Ana de Armas. Cela devrait permettre d'agrandir un peu plus l'univers et d'apporter des réponses sur le fonctionnement de cette société de l'ombre qui reste encore bien mystérieux même si les films permettent petit à petit d'en cerner les subtilités.

Pour mémoire, ce John Wick 4 est prévu pour le 24 mars prochain. Son réalisateur Chad Stahelski semble déja impatient de tourner l'épisode 5.