John Wick 4 est sans conteste l'un des films d'action les plus attendus de 2023 et cette nouvelle bande annonce ne risque pas de changer la donne. Plein feu sur l'action avec un Keanu Reeves plus doué que jamais aussi bien en art martiaux qu'à l'arme à feu. Décidément, Baba Yaga va se venger, pour le meilleur.

John Wick 4, un grand film en perspective ?

Pour mémoire, ce quatrième épisode sera la suite directe de John Wick 3 Parabellum. Après avoir échappé à la mort une nouvelle fois en tombant du toit du Continental, notre héros est plus furax que jamais et compte bien faire payer cher à la Grande Table. Une partie de l'intrigue doit se dérouler à Berlin et une autre à Paris. On avait même eu l'opportunité de voir Keanu Reeves non loin de Montmartre pour plusieurs scènes en octobre 2021. Pour le reste des environnements on retrouvera évidemment New York mais aussi... le Japon. Avec peut être à la clé le chef des Yakuzas à la Grande Table ?

Au niveau du casting, en plus de l'indétrônable Keanu Reeves, nous devrions retrouver Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Reddick. Mais aussi accueillir Donnie Yen (Ip Man), Bill Skarsgård (Ça : Chapitre 1 et 2) ou encore Rina Sawayama. Bref, un beau casting au programme qui devrait permettre à ce quatrième épisode de franchir un nouveau cap.

Le tout est attendu pour le 24 mars 2023 en France.