Le monde du cinéma attend toujours de connaître le prochain James Bond. Mais ce ne serait plus qu'une question de temps avant que l'identité du nouveau 007 ne soit dévoilée.

Ce n'est pas chose facile de reprendre un personnage aussi culte que James Bond, d'autant plus après les acteurs iconiques qui se sont eux-mêmes succédés devant la caméra d'une ère à l'autre. Daniel Craig, dernier interprète en date, a laissé une emprunte très forte sur l'incarnation du célèbre agent secret né de la plume de Ian Fleming. Mais un successeur sera bientôt choisi, c'est la productrice Amy Pascal qui le révèle.

Le nouveau James Bond se révèlera fin 2026

Avec le succès du jeu vidéo 007 First Light cette année, on peut dire que l'agent secret le plus connu de la planète a encore de beaux jours devant lui. Le grand public attend justement de retrouver le prochain James Bond au cinéma, 5 ans après la sortie de Mourir peut attendre, dernier volet de l'ère Daniel Craig.

Un nouveau cycle James Bond est en effet sur le point de commencer. Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) sera à la réalisation. En revanche, on ignore encore qui reprendra le matricule 007. Cela fait déjà plusieurs années que le projet interroge et que les spéculations se succèdent sur le sujet. Toutefois, l'attente ne serait plus longue avant la grande annonce.

C'est ce que révèle la productrice Amy Pascal, en pleine tournée promotionnelle pour Spider-Man Brand New Day. Très occupée ces derniers mois, elle n'oublie pas le dossier James Bond. Nos confrères de Deadline l'ont d'ailleurs questionnée sur le prochain film à venir, demandant quand découvrirons le prochain interprète. « La fin de l'année serait une bonne hypothèse », déclare-t-elle, avant de souligner le challenge de remplacer Craig :

C'est difficile de succéder à Daniel Craig. Alors, il faut trouver quelque chose de vraiment différent, qui soit captivant, passionnant et original. Amy Pascal, pour Deaddline.

Les noms en lice pour le matricule 007 au cinéma

Un peu plus tôt cet été, Deadline avait déjà rapporté qu'une nouvelle phase de casting aurait lieu en ce mois d'août. Le destin de James Bond pourrait donc être tout près de se décider. Rappelons en outre que la directrice de casting Nina Gold avait précisé que l'heureux élu devrait être assez jeune pour incarner l'agent 007 sur plusieurs films, au moins trois ou quatre. Maintenant, les derniers candidats sont en lice, avec plusieurs noms potentiels qui sont régulièrement revenus dans les médias :

Harris Dickinson

Callum Turner

Jacob Elordi

Tom Francis

Aaron Taylor-Johnson

Scott Rose-Marsh