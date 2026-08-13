La course au prochain James Bond continue en coulisses, mais plusieurs noms circulent déjà. Et c’est cette fois un acteur écossais qui est pressenti, ce qui marquerait une grande première depuis plus de 40 ans.

C’est un nom qui fera couler beaucoup d’encre lorsqu’il sera officiel. Daniel Craig rangera officiellement son trois-pièces de James Bond et une nouvelle saga sera initiée prochainement avec un nouvel acteur, que l’on nous promet « vraiment différent ». Car comme nous le rappelait Amy Pascal, productrice, passer derrière Craig sera une lourde responsabilité pour son remplaçant. Et alors que le casting est toujours secret et qu’un nom devrait officiellement tomber avant la fin de l’année, un candidat serait particulièrement prisé : Jack Lowden. Un acteur encore relativement méconnu du grand public français, mais qui pourrait justement avoir tout du parfait 007.

Un nouveau nom en lice pour le prochain James Bond

Une nouvelle rumeur a en effet été lancée par Richard Osman dans son podcast The Rest Is Entertainment, co-animé avec Marina Hyde. Le présentateur et romancier britannique assure avoir entendu un nom « de façon certaine » : Jack Lowden. Rien ne serait gravé dans le marbre et surtout aucun contrat n’aurait encore été signé pour le prochain James Bond, il serait simplement l’un des candidats favoris, selon ses sources. « Il est sérieusement envisagé […] Il a une énergie à la Daniel Craig », précise-t-il. Mais encore plus que d’habitude, le conditionnel reste fortement de rigueur, d’autant qu’Osman n’est pas un journaliste spécialisé dans le cinéma et que la course au prochain 007 a toujours été un jeu de fausses pistes.

Qui est Jack Lowden ?

Jack Lowden en costume, « J'ai la vision », commentent plusieurs internautes.

Né en 1990 à Chelmsford, en Angleterre, Jack Lowden a grandi en Écosse et s'est formé à la Royal Scottish Academy of Music and Drama. Le grand public l'a surtout découvert grâce à River Cartwright dans Slow Horses, la série d'espionnage d'Apple TV portée par Gary Oldman. On a également pu le voir dans Dunkerque de Christopher Nolan, où il interprète un pilote de la RAF, mais aussi dans Marie Stuart, Reine d'Écosse, Les Carnets de Siegfried ou encore Calibre. Le visage de ce potentiel futur James Bond sera partout cet automne, puisqu’il sera en vedette de la série Netflix Orgueil et Préjugés, dans laquelle il incarnera Mr Darcy face à Emma Corrin (Deadpool, Nosferatu, The Crown).

Il avait d’ailleurs déjà croisé Nina Gold, directrice de casting du futur James Bond, qui l’avait choisie pour la série Apple TV Slow Horses, ce qui n’a pas manqué d’alimenter d’autant plus la rumeur. D’autant que James Bond a historiquement privilégié des comédiens relativement peu connus. Sean Connery, Pierce Brosnan ou encore Timothy Dalton étaient loin d’être des stars du cinéma avant 007. Seul Daniel Craig est arrivé avec un vrai CV sur grand écran.

Les candidats potentiels pour 007

Mais rien n’est joué. Les auditions pour le prochain 007 se poursuivent et un nom officiel devrait être arrêté d’ici la fin de l’année selon Amy Pascal et David Heyman, nouveaux producteurs de la saga. La tradition veut que, généralement, dès qu’un nom sort dans la presse, c’est un autre acteur qui décroche le rôle. Pour rappel, Denis Villeneuve (trilogie Dune, Blade Runner 2049) réalisera le film et Steven Knight (Peaky Blinders) se chargera du scénario. Est-ce que Jack Lowden sera bien le nouveau James Bond ? Impossible de l’affirmer pour l’instant, mais il rejoint la liste grandissante des candidats pressentis pour remplacer Daniel Craig dans le rôle de 007 :

Harris Dickinson

Callum Turner

Jacob Elordi

Tom Francis

Aaron Taylor-Johnson

Scott Rose-Marsh

Jack Lowden

Source : Richard Osman