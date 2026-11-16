Après des mois de rumeurs et de spéculations, on sait enfin qui succèdera à Daniel Craig dans le rôle de James Bond au cinéma, et il s’agit d’un acteur extrêmement apprécié.

Depuis 2021 et la sortie de Mourir peut attendre, James Bond avait eu droit à un congé plus que mérité après avoir amené la franchise vers de nouveaux sommets pendant l’ère Daniel Craig. Mais 2026 aura décidément été l’année de tous les retours pour le héros de Ian Fleming qui, après être sorti de sa retraite vidéoludique avec 007 First Light en mai dernier, se prépare désormais officiellement à faire de même sur grand écran. Car oui, l’information vient tout juste de tomber : James Bond a trouvé son nouveau visage… en la personne de Robert Pattinson.

Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond

C’est que l’acteur de Twilight aura fait du chemin depuis son arrivée sous le feu des projecteurs dans le rôle d’Edward Cullen. Bien décidé à se défaire de l’image de star pour ados qui lui collait désespérément à la peau, Pattinson aura passé les dernières années à se construire un CV extrêmement solide en multipliant les rôles dans les films d’auteur, le cinéma indépendant, mais aussi certaines super-productions telles que The Batman par exemple. Et la prochaine étape pour lui sera donc de succéder à l’illustre Daniel Craig à l’affiche des prochains James Bond.

© Amazon MGM

Le public réagit avec beaucoup de positivité à l’annonce

Contrairement à ce que d’insistantes rumeurs évoquaient dernièrement, ce ne sera donc pas Callum Turner qui endossera le rôle, pas plus que Jack Lowden, Josh O’Connor, Tom Francis ou encore Jack Barton, qui sont autant de noms à avoir circulé sur la toile ces dernières années. Mais une chose est sûre : Amazon semble avoir fait le bon choix avec Pattinson. « OH MON DIEU. Imagine jouer Batman et James Bond. Une carrière légendaire ! », s’exclame par exemple un internaute sous la vidéo d’annonce publiée sur X.

« Le meilleur James Bond arrive », affirme un autre de son côté, pendant qu’un troisième assure qu’il s’agit de « l’acteur parfait pour Bond ». Reste maintenant plus qu’à découvrir quand nous aurons enfin l’occasion de découvrir les premières vraies images de Pattinson dans le costume de l’agent 007. Car si la vidéo d’annonce confirme naturellement que « James Bond reviendra », aucune information supplémentaire n’a été officialisée dans la foulée. Mais maintenant que le successeur de Daniel Craig a été trouvé, les choses devraient rapidement se décanter.

Que sait-on du prochain film James Bond ?

En attendant, contentons-nous de rappeler que le prochain film, réalisé par Denis Villeneuve (Dune), sera le premier de la franchise à voir le jour sous la direction d’Amazon MGM. Produit par Amy Pascal et David Heyman, il sera écrit par Steven Knight, notamment connu pour son travail sur la série Peaky Blinders. Pour le reste, des rumeurs évoquent une sortie potentielle à l’automne 2028, tandis le tournage devrait débuter courant 2027.

Source : Amazon